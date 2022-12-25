"Biz müzakereye hazırız, bunu reddeden Batı"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmek için müzakerelere hazır olduklarını ancak Kiev ve destekçisi Batılı ülkelerin bunu reddettiğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Rossiya 1 kanalına Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirmek için müzakerelere hazır olduğunu ancak Kiev ve Batılı destekçilerinin bunu reddettiğini savunan Putin, "Bütün taraflarla kabul edilebilir çözümler üzerine müzakereler yapmaya hazırız. Ama onlara bağlı. Müzakereyi reddeden biz değiliz, onlar" dedi.

Rusya'nın doğru davrandığını, ulusal çıkarlarını ve vatandaşlarını koruduğunu ileri süren Putin, "Vatandaşlarımızı korumaktan başka seçeneğimiz yok" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den Noel mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Noel Bayramı vesilesiyle yayınladığı video mesajında halka direnme çağrısında bulundu. "Saldırılar, nükleer şantaj, tehditler, terör ve füze saldırılarına katlandık. Bu kış dayanalım çünkü ne için savaştığımız biliyoruz" diyen Zelenskiy, gözyaşlarının yerini sevince, çaresizliğin ise umuda bırakacağını dile getirerek, "Yaşam ölümü yenecek" dedi.

Milyonlarca Ukraynalının Noel'de ya yurt dışında ya da Rus esaretinde olduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Bütün Ukraynalı kadınlar ve erkeklere özgürlüklerini geri vereceğiz" diye konuştu.

Rus insansız hava araçları ve füzelerinin Noel ruhuna zarar veremeyeceğini de söyleyen Zelenskiy, "Zifiri karanlıkta sıkıca sarılmak için birbirimizi bulacağız. Isıtma olmadığında büyük bir kucaklaşmayla birbirimizi ısıtacağız. Bir mucize beklemeyeceğiz. Bunu kendimiz yaratacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Rusya'nın Herson'daki hava saldırısına da değinerek, Noel öncesindeki saldırıyı "Terör devleti Rusya'nın işlediği yeni bir suç" diye tanımladı.

Rusya'nın Cumartesi günü Herson kentine yönelik hava saldırısında en az 16 kişinin öldüğü, 64 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda, saldırı sonrasında sokaklarda hareketsizce yatan insanların fotoğraflarını paylaşmıştı.

Herson'da mayın patlaması sonucu da üç Ukraynalı kurtarma görevlisi yaşamını yitirdi. Söz konusu üç görevlininin Ukrayna'nın Herson'u Rusya'dan geri almasının ardından buraya döşenen mayınları temizlemekle görevli olduğu açıklandı.

Ukrayna'nın Rus işgalinden geçen ay kurtardığı Herson kenti, sık sık Rus ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

AFP,dpa,rtr / HT,ET