Putin Belarus'a nükleer silah sevki için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel depolama tesislerinin tamamlanmasının ardından Belarus'a taktik nükleer silah sevkine 7-8 Temmuz tarihlerinde başlayacaklarını açıkladı. Böylece Rusya, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından ilk kez resmen ülke dışında nükleer başlık bulundurmuş olacak.

Soçi'deki yazlık rezidansında Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yu ağırlayan Putin, "her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini" vurgulayarak "İlgili tesislerin hazırlıkları 7-8 Temmuz'da tamamlanmış olacak ve topraklarınızda uygun tipte silahların konuşlandırılmasıyla bağlantılı faaliyetlere hemen başlayacağız" diye konuştu. Lukaşenko ise Putin'e teşekkür etti.

Rus ordusuna ait İskender M füze rampaları Fotoğraf: Kirill Kukhmar/TASS/imago

Putin, Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin on yıllardır Avrupa ülkelerinde taktik nükleer silahlar bulundurduğuna işaret ederek kendilerinin de Belarus'a sevkiyat yapma kararı aldığını bildirmişti. ABD, Putin'in Belarus'a nükleer silah sevk etme planlarını eleştirmiş, ancak Putin'in bu silahları kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret görmediğini belirtmişti.

Belarus'a İskender füzeleri sevk edilmişti

Nükleer silahların kullanımı konusunda nihai kararı verecek kişi konumundaki Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada, Belarus'a nükleer başlık taşıma kapasiteli kısa menzilli İskender balistik füzeleri sevkiyatının gerçekleştirildiğini kaydetmişti. Belarus da Su-25 savaş uçaklarının, nükleer başlıkları taşımaya hazır hale getirildiğini bildirmişti. Rus kaynaklarına göre söz konusu füzelerin 500 kilometre, Su-25 uçaklarının 1000 kilometreye varan menzili bulunuyor.

Belarus'un başkent Minsk yakınındaki ana hava üssünden fırlatılacak füzelerin, Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin ile İsveç'in başkenti Stockholm'ü vurma potansiyeli bulunduğu belirtiliyor.

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