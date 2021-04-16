 Putin Batı′yı uyardı: Kırmızı çizgiyi aşmayın | DÜNYA | DW | 21.04.2021

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DÜNYA

Putin Batı'yı uyardı: Kırmızı çizgiyi aşmayın

Putin, Batı'yı Rusya'nın kırmızı çizgilerini aşmama konusunda uyardı. Rus lider, Moskova'nın buna cevabının "asimetrik, hızlı ve sert olacağını" söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Batı'yı sert bir dille uyardı.

Batı’nın Rusya’nın güvenlik çıkarlarını ihlal etmemesi gerektiğini söyleyen Putin Rusya’nın buna cevabının “hızlı ve sert" olacağını, “yapanların da eylemlerinden pişmanlık duyacağını” söyledi.

“Umarım, kimse Rusya’nın kırmızı çizgisini aşmaya yeltenmez" diyen Putin "Temel güvenlik çıkarlarımızı tehdit edecek provokasyonlara girişenler, yaptıklarından uzun zamandan beri yaşamadıkları şekilde pişmanlık yaşarlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yoğun asker takviyesi üzerine ABD ve Batılı müttefiklerinden Rusya'ya bölgede gerilimi tırmandırmama çağrısı yapılmıştı.

Moskova'dan yapılan açıklamalarda Batı'nın dile getirdiği endişeler kabul edilmemiş, sınıra yapılan askeri yığınağın bir tehdit teşkil etmediğini ve Rusya’nın birliklerini kendi topraklarında istediği gibi konuşlandırma konusunda serbest olduğuna dikkat çekilmişti. Kremlin aynı zamanda, Ukrayna’yı bölgede Rus yanlısı isyancıların elinde olan bölgeleri geri almak üzere güç kullanmaması konusunda uyarmış, aksi takdirde bölgedeki sivilleri koruma gerekçesiyle duruma müdahale edileceğini açıklamıştı.

"Rusya'nın cevabı hızlı ve sert olur"

Putin bugün yaptığı konuşmada "Köprüleri yakmak istemiyoruz. Ancak, iyi niyetimiz, kayıtsızlık ya da zayıflık olarak algılanır, köprülerin yakılması planlanırsa, Rusya’nın cevabı asimetrik, hızlı ve sert olur” dedi.

Rus lider, “Bazı ülkeler belli bir nedenden dolayı ya da hiç neden yokken Rusya'nın üstüne gitmeyi alışkanlık haline getirdi. Rusya’nın uluslararası hukuka bağlı kalarak savunacağımız kendi çıkarları var. Bunu anlamayı reddedenlere, diyalog sürdürme niyeti olmayanlara, bencil ve küstah bir ton kullanmayı tercih edenlere karşı Rusya her zaman kendini korumanın yolunu bulacaktır" dedi.

Putin ayrıca, Rusya ordusunun devamlı geliştiğini söyledi ve nükleer silahlar dahil olmak üzere askeri teçhizatın sürekli yenilendiğini ifade etti.  

Lukaşenko konusunda tepki

Bunun yanı sıra Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya planlanan bir suikastın engellendiği iddialarını dile getirdi ve Batı’yı "darbe girişimi” olarak nitelediği bu eylemi kınamamakla eleştirdi. Rusya istihbarat servislerinin geçen hafta sonu Belarus'ta planlanan darbe planlarını açığa çıkardığını söyleyen Putin, yakalanan iki şüpheliden birinin ABD pasaportu olduğunu ifade etti.

Rus lider, “Lukaşenko’nun politikaları hakkında farklı görüşler olabilir ancak darbe planları, devletin üst düzey yetkililerini de içeren siyasi suikast planları tüm sınırları aşıyor” diye konuştu.

dpa, AP / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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