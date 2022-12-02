Putin, Batı'nın Ukrayna'ya desteği için "yıkıcı" dedi

Putin, Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin "yıkıcı" olduğunu savundu. Scholz ise Rusya'nın sivil hedeflere saldırılarını kınadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını ele aldı.

Görüşme sonrasında Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Batı'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği "yıkıcı" olarak nitelendirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Putin Scholz ile görüşmesinde "Kiev rejimini silahla şişiren ve Ukraynalı askerlere eğitim veren Almanya'nın da dahil olduğu Batılı devletlerin yıkıcı tutumuna" dikkat çekti. Putin, bunların yanı sıra mali yardımın da sağlanması nedeniyle Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddettiğini savundu.

Açıklamada, Putin'in Scholz'dan Almanya'nın Ukrayna politikasının gözden geçirilmesini istediği de kaydedildi.

Açıklamaya göre Putin görüşmede Ukrayna'nın enerji alt yapısına yönelik Rusya'nın saldırıları savunarak, bu saldırılar için "gerekli ve kaçınılmaz" dedi. "Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki belirli hedeflerle hassas güdümlü roketlerle saldırılar düzenlemekten uzun süre kaçındığını, ancak Kiev'in provokatif saldırıları karşısında bu tür önlemlerin gerekli ve kaçınılmaz olduğunun altı çizilmiştir" ifadelerini kullandı.

Scholz sivil hedeflere yönelik saldırıları kınadı

Almanya tarafından yapılan açıklamada ise Başbakan Scholz'un görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik hava saldırılarını kınayarak, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı kendini savunma kabiliyetini desteklemede Almanya'nın kararlılığını vurguladığı belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, bir saat süren görüşmede Almanya Başbakanı Scholz, Putin'e "Rus birliklerinin geri çekilmesi de dahil olmak üzere, mümkün olan en kısa zamanda diplomatik çözümün sağlanması gerektiğini" ifade etti.

Hebestreit, iki liderin temasta kalmayı sürdüreceğini de açıkladı.

Scholz ve Putin, son olarak 13 Eylül'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

AFP, dpa/JD, EC