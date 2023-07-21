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PolitikaUkrayna

Putin: Batı'nın desteğine rağmen Ukrayna başarısız oldu

2 saat önce

Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırının Batılı ülkelerin askeri ve mali desteğine rağmen bir sonuca ulaşmadığını öne sürdü.

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Russland I Vladimir Putin
Fotoğraf: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/IMAGO

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü yaptığı açıklamada Kiev'in Ukrayna'nın güney ve doğusundaki Rus birliklerini geri püskürtmek için başlattığı karşı saldırının Batılı ülkelerin askeri ve mali desteğine rağmen başarısız olduğunu belirtti.

Televizyonda yayınlanan Kremlin Güvenlik Konseyi toplantısındaki konuşmasında "Her halükarda karşı saldırının henüz bir sonucu yok" diyen Putin,  "Ne Kiev rejimine pompalanan devasa kaynaklar ne de Batılı silahlar, tanklar, toplar, zırhlı araçlar ve füzeler işe yarıyor" ifadesini kullandı.

Putin ayrıca Polonya'yı eski Sovyet coğrafyasında "toprak hırsı" gütmekle suçladı. Putin, Moskova'nın müttefiki olan, Polonya'nın komşusu Belarus'u olası saldırılara karşı korumak için elindeki her türlü aracı kullanacağı uyarısında bulundu.

Putin, "Belarus söz konusu olduğunda, Birlik Devleti'nin bir parçasıdır ve Belarus'a saldırmak Rusya Federasyonu'na saldırmak anlamına gelecektir. Buna elimizdeki tüm imkanlarla karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Reuters, AFP / GY, EC

 

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