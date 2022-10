Putin: Batı Ukrayna’da kirli bir oyun oynuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın küresel hakimiyetinin çökmeye mahkum olduğunu ve ABD ile müttefiklerinin "bu kaçınılmaz çöküşü” önlemek için Ukrayna'da "tehlikeli, kanlı ve kirli” bir jeopolitik oyun oynadığını ileri sürdü. Putin, Batı'nın politikalarının daha fazla kaosa yol açacağını iddia ederek "Rüzgar eken fırtına biçer” dedi.

Rusya'nın en etkili düşünce kuruluşu olan ve Kremlin ile güçlü bağlara sahip Valday Kulübünde konuşan Putin, Batı’yı, başta Asya olmak üzere dünyanın diğer bölgeleri üzerinde hakimiyet kurmaya, kendi toplumsal modelini, dünyaya bakış açısını ve değerlerini dayatmaya çalışmakla suçladı.

"İkinci Dünya Savaşı sonrasının en tehlikeli 10 yılı”

"Batı'nın dünyadaki bölünmez hakimiyetine dayalı tarihi dönem, sonuna yaklaşıyor” diyen Putin, "Tarihi bir sınırda duruyoruz. Önümüzde, İkinci Dünya Savaşının sonundan bu yana karşı karşıya kalınan en tehlikeli, en kestirilemez ve aynı zamanda en önemli on yıl var” ifadelerini kullandı.

Batı'nın dünyanın ortak geleceği konusunda çok kutuplu dünyanın merkezleriyle; Rusya ve diğer önemli güçlerle konuşmak zorunda kalacağını belirten Putin, "Bu ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” dedi.

Avrupa'ya "son fırsat” uyarısı

Avrupa'ya da uyarıda bulunan Putin, çok kutuplu bir dünyanın, yeniden jeopolitik anlama sahip olmak ve ABD hegemonyasından kaçış için Avrupa'ya son bir fırsat anlamına geldiğini ifade etti. Rus lider Avrupalılara seslenerek "Avrupa'daki krizden Rusya değil, yönetimleriniz sorumludur" dedi.

Mevcut gerilime rağmen Rusya'nın Batı'yı düşman olarak görmediğini de vurgulayan Putin, "Batılı neo-liberal elitin” Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmeyi hedeflediğini, ancak bunu başaramayacaklarını söyledi.

Rusya’nın Batı'ya karşı var olma hakkını savunduğunu iddia eden Putin, Rusya’nın askeri müdahalesi olmasaydı Ukrayna’daki Donbas bölgesinin doğusunun hayatta kalamayacağını savundu. Rus lider, Ukrayna'da 2014’te yaşanan olayların doğrudan bugünkü çatışmalara etki ettiğini söyledi. O dönem Ukrayna’daki sokak protestoları sonucunda Rusya yanlısı Devlet Başkanı devrilmişti.

"Nükleer silah sadece savunmada kullanılabilir”

Putin, Rusya'nın nükleer silah kullanmayı planladığına yönelik iddialara da yanıt vererek Rusya'nın askeri doktrininin nükleer silah kullanımına sadece savunma amaçlı olarak izin verdiğini vurguladı.

"Nükleer silahlar var olduğu sürece nükleer silahların kullanılması tehlikesi de olacaktır” diyen Putin, nükleer silahların sınırlandırılması konusunda ABD ile görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak "stratejik istikrar” konusunda görüşme önerilerine Washington'dan yanıt gelmediğini söyledi.

Erdoğan, Çin ve Hindistan'a övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuşmasında Türkiye ile iş birliğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisine de değindi. Türkiye ile Rusya'nın çok sayıda ortak çıkara sahip olduğunu belirten Putin, Erdoğan'ı "her zaman Türkiye'nin çıkarlarını savunan güçlü bir lider” olarak nitelendirdi. Rus lider Erdoğan'ın her zaman “kolay bir muhatap” olmadığını ancak Türkiye'nin her zaman "güvenilir” ve anlaşmaya istekli olduğunu kaydetti.

Putin Çin ile ilişkilere de değindi. Çin ile ilişkilerin "eşi görülmemiş bir seviyeye” yükseldiğini belirten Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "yakın dost” olduklarını söyledi. Rus lider, ABD'nin Çin ile ilişkilerini bozarak yanlış yaptığını kaydetti, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Putin, Rusya’nın tarihi yakın ilişkilere sahip olduğu Hindistan'ı da överek Hindistan’ın uluslararası alanda gelecekte önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

