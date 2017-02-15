Putin ayrılıkçı bölgeleri tanımaya hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanıma konusunda Pazartesi günü içinde kararını vereceğini açıkladı. Moskova'da Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı, "Sizin görüşünüzü dinledim, karar bugün verilecek'' ifadelerini kullandı.

Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı liderler, Putin'den bağımsızlıklarını tanımasını talep etmişti. Luhansk'ı resmi olarak tanınmayan "halk cumhuriyeti" ilan eden ayrılıkçı lider Leonid Paseçnik'in "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenliğini tanımanızı rica ediyorum'' ifadelerini kullandığı görüntülü mesajı, Rus televizyonunda yayımlanmıştı. Donetsk için aynı çağrıyı yapan ayrılıkçı lider Denis Puşilin, Moskova'ya ayrıca savunma konusunda iş birliği çağrısında bulunmuştu.

Batı'dan "sert yanıt" uyarısı

Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün de böyle bir adımın Rusya'nın Minsk protokolünü tek taraflı ihlali anlamına geleceğini belirterek, Moskova'yı uyardığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da, Putin'in söz konusu bağımsızlıkları tanıması durumunda Birliğin "sert bir yanıt vermeye hazır olduğunu'' söyledi. Borrell, "Başkan Putin'e uluslararası hukuka ve Minsk protokolüne saygı göstermeye ve Luhansk ile Donetsk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanımamaya çağırıyoruz'' diye konuştu.

ABD, bu "cumhuriyetlerin" Moskova tarafından tanınmasının uluslararası hukukun büyük bir yara alması anlamına geleceğini duyurdu.

Donetsk ve Luhansk'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı yönetimler, geçen Cuma bölgede artan saldırıları gerekçe göstererek sivillerin Rusya'ya tahliyesine karar vermişti. Hafta sonunda Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan on binlerce kişinin Rusya'ya sığındığı bildirilmişti.

“Minsk için umut kalmadı”

Rusya lideri Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'yle toplantısında Minsk Mutabakatı'na ilişkin de açıklamalar da bulundu. Putin, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes öngören anlaşmanın uygulanmasına yönelik artık bir umut göremediklerini ifade etti.

Putin, Batı'yı da Moskova-Kiev arasındaki ihtilafı kullanarak Rusya'nın güvenliğini tehdit etmekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna'nın ülkemizle bir ihtilaf için araç olarak kullanılması bize çok büyük bir tehdit oluşturuyor'' şeklinde konuştu. Moskova'nın önceliğinin ihtilaf değil, güvenlik olduğunu vurgulayan Putin, Kiev ve Washington'ın ise artık ihtilaf istediğini savundu.

Amerikan istihbarat birimleri, Moskova'nın Ukrayna sınırında konuşlandırdığı birlikler, tanklar ve savaş gemileriyle bir işgal hazırlığında olduğunu iddia ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, aldıkları istihbaratların Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığı ve Rus komutanların birkaç gün içinde taarruza geçmek içinde hazırlık yaptığı yönünde olduğunu söylemişti.

DW,AFP/SÖ,JD

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