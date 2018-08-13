 Putin Almanya′ya gidiyor | ALMANYA | DW | 13.08.2018

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ALMANYA

Putin Almanya'ya gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi günü Almanya'da Başbakan Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Suriye, Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesi masaya yatırılacak.

Südafrika Johannesburg BRICS-Treffen Putin (Reuters/Sputnik/A. Nikolsk)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü başkent Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletinde, Meseberg Şatosu'nda bir araya gelecek. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki durum gibi güncel dış politik konuların masaya yatırılacağını, ayrıca tartışmalı Kuzey Akım 2 projesinin de gündemde olacağını açıkladı

Seibert, liderlerin görüşmesi öncesi ortak basın toplantısı düzenleyeceğini, ancak görüşme sonrasında basın açıklaması planlanmadığını bildirdi. İki lider son olarak geçen Mayıs ayında bir araya gelmişti.

Putin ile Merkel son olarak Rusya'nın Soçi kentinde görüşmüştü.

Putin ile Merkel son olarak Rusya'nın Soçi kentinde görüşmüştü.

Almanya, Rusya'dan ABD ile Suriye'deki ateşkesi nihai şekline kavuşturmasını, ayrıca Moskova'nın silahlı ayrılıkçıları desteklediği Ukrayna'nın doğusundaki krizi çözüme ulaştırmasını bekliyor.

Kuzey Akım 2 projesi

Rus doğalgazını Baltık Denizi üzerinden doğrudan Almanya'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım 2 projesi ABD ve Ukrayna'nın sert muhalefetine neden oluyor. ABD, projenin Almanya'yı Rusya'nın enerji kaynaklarına daha da bağımlı hale getireceğini savunuyor.

Ukrayna ise Almanya'ya halihazırda kendi toprakları üzerinden iletilen doğalgazın Kuzey Akım 2'nin hayata geçmesiyle devreden çıkarılabileceği ve dolayısıyla ekonomik kayıp yaşayacağı endişesini taşıyor.

Hükümet Sözcüsü Seibert, Ukrayna'nın doğalgaz nakliyatındaki rolünü Kuzey Akım 2 tamamlandıktan sonra da güvenceye almak üzere Avrupa Birliği'nin Rusya ile görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçen ay Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile Berlin'de bir araya gelmişti.

Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye liderleri Suriye konusunu görüşmek üzere 7 Eylül'de İstanbul'da yapılacak zirvede bir araya gelecek.

AFP/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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