 Putin: ABD bizi hipersonik silah geliştirmeye zorladı | DÜNYA | DW | 17.12.2020

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DÜNYA

Putin: ABD bizi hipersonik silah geliştirmeye zorladı

Putin, ABD’nin eylemleri yüzünden hipersonik silah geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. İkili ilişkilerin Trump döneminde "rehine" haline geldiğini kaydeden Putin, Biden’dan umutlu olduğunu belirtti.

Putin, yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Putin, yıllık basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni bir silah yarışı başlatmakla suçladı.

Perşembe günü düzenlediği yıllık basın toplantısında çeşitli konularda açıklamalarda bulunan Putin, yeni bir silah yarışı riski olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Bu gerçekleşti bile, bu aşikar" yanıtını verdi. Putin, ABD'nin söz konusu eylemleri vasıtasıyla Moskova'nın hipersonik silahlar geliştirmek zorunda bıraktığını söyledi.

Putin daha önce Washington'a Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) bir yıl boyunca uzatılması konusunda mutabakata varma çağrısında bulunmuştu. Söz konusu anlaşma, iki ülke arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan nükleer denge anlaşmalarından sonuncusu. Anlaşma, Şubat ayında sona eriyor.

Putin Biden'dan umutlu

Devlet Başkanı Putin, ABD'de başkanlık koltuğunu 20 Ocak 2021'de devralacak olan Joe Biden'dan beklentilerine de değindi.

Putin, ikili ilişkilerin akıbeti açısından Joe Biden yönetiminden umutlu olduğunu dile getirdi. Trump yönetimi altında Rus-Amerikan ilişkilerinin ABD iç siyasetinin "rehinesi" haline geldiğini ifade eden Rusya lideri, "hem iç hem de dış politikada deneyimli" olduğunu söylediği Biden'ın başkanlığında ilişkilerin düzelmesini umduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı, Biden'ın Yeni START konusunda diyaloğa açık olduğuna da inandığını söyledi

"Biz kimseyi hacklemedik"

Putin, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmiş olduğu iddialarını bir kez daha yalanladı. Devlet Başkanı, "Rus hackerlar hiçbir zaman bir Amerikan başkanının seçilmesine yardımcı olmamıştır. Hiçbir zaman büyük bir millet olan ABD'nin içişlerine karışmamıştır. Tüm bu suçlamalar milletlerimiz arasındaki ilişkileri bozmak ve görevden ayrılmakta olan başkanın başkanlığının meşruiyetini zedelemek için yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Putin, 2020 yazında yapılan anayasa değişikliği kapsamında, 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek.

DW,Reuters,AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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