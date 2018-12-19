Putin: ABD Afganistan'dan çekileceğini de her yıl söylüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 14'üncü yıllık basın toplantısında, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararını da değerlendirdi. ABD'nin askerlerini çekme kararını "doğru” olarak nitelendiren Rus lider, ancak kararın tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

"ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığı 17 yıldır sürüyor ve neredeyse her yıl, birliklerini geri çekeceklerini söylüyorlar ama hâlâ oradalar." şeklinde konuşan Putin, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair henüz bir işaret görmedik." ifadesini kullandı.

"ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı"

ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD karşısında zafer kazanıldığı yorumuna "genel olarak" katıldığını belirten Putin, ancak örgütün üyelerinin geldikleri ülkeleri geri dönme tehlikesinin söz konusu olduğuna dikkat çekti.

"ABD'nin Suriye'deki varlığı yasa dışıydı" diye konuşan Putin, ABD birliklerinin Suriye'deki krizin siyasi çözüm sürecini kolaylaştırmak için ülkede kalmaya devam etmelerine de gerek olmadığını söyledi.

Putin, Rusya'nın ülkedeki askeri varlığının, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın daveti nedeniyle sürdüğünü hatırlattı. Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı da eleştirdi ve "De Mistura'nın pozisyonu, Suriye için yeni anayasa komitesinin kurulmasını geciktirmek" ifadesini kullandı.

Nükleer savaş uyarısı

Putin, ayrıca ABD'nin, Soğuk Savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceği yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı, "uluslararası silah kontrol sisteminin çökeceği" uyarısında bulundu ve "nükleer savaş tehlikesinin artığına" dikkat çekti. ABD ve NATO, Rusya'yı yeni bir füze sistemi kurarak anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralık ayı başındaki NATO buluşmasında üye ülkelerin dışişleri bakanlarına ABD'nin Rusya'nın ihlallere devam etmesi ve 9M729 tipi seyir füzelerini kaldırmaması halinde anlaşmadan 60 gün içerisinde çekileceğini söylemişti.

"Yaptırımlar Rusya'nın giderek artan gücü ile bağlantılı"

Putin, "uluslararası silah kontrol sisteminin çökeceği" uyarısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Batı'ya yoğun eleştiriler getirdi ve Batı'nın giderek güçlenen bir Rusya'yı bir tehdit olarak gördüğünü kaydetti. Batı'nın Rusya'nın gelişmesini frenlemek istediğini vurgulayan Putin, uygulanan yaptırımların da "Rusya'nın giderek artan gücü ile bağlantılı" olduğunu söyledi ve vatandaşlarına, ülkeyi en güçlü beş ekonomiden biri konumuna getirmek istediğini belirtti.

Dünya Bankası'nın verilerine göre, Rusya dünyanın en büyük 12'nci ekonomisi. Listenin başında sırasıyla ABD, Çin, Japonya, Almanya ve Çin bulunuyor.

Batı'dan gelen casusluk suçlamalarını da ülkesinin gelişmesini frenleme hedefi taşıyan "bahaneler” olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı, İngiltere'de Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal'e yönelik düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin, "Skripal'ler olmasa, başka bir şey bulurlardı. Hedef gayet basit: Olası bir rakip olarak görülen Rusya'nın gelişimini engellemek" şeklinde konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin, ayrıca Batı'yı seçmen iradesine saygı göstermemekle suçladı. Batı siyaset sahnesindeki hâkim sınıfın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini veya Brexit referundumunun sonucunu tanımak istemediğini belirten Putin, "Trump'ın zaferini tanımak istemiyorlar, bu seçmenleri hiçe saymaktır" dedi ve İngiltere için de Brexit kararının alındığını ancak kimsenin bunu uygulamak istemediğini belirterek bunun "demokratik süreçleri zayıflattığını" kaydetti.

Putin krizden Ukrayna'yı sorumlu tutuyor

Rusya Devlet Başkanı, komşu ülke Ukrayna ile ilişkilerin yakın bir gelecekte normalleşeceğine inanmadığını da belirtti. "Kiev'deki iktidar kadrolarında, kendi halklarının çıkarlarını bilerek görmezden gelen Rus düşmanları bulunmaya devam ettikçe, Kremlin'de kim olursa olsun durumda hiçbir değişiklik olmayacak." dedi ve Azak Denizi'nde yaşanan krizden Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Kasım ayı sonunda Azak Denizi'ni Karadeniz'e bağlayan Kerç Boğazı'nda Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olan Rus sahil güvenlik görevlileri, önce gemilere ateş açmış ardından gemileri içindeki mürettebatla birlikte alıkoyarak Kerç liman kentine getirmişti.

AFP,dpa / AÜ,GA

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