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Almanya Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze
Svenja SchulzeFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
EkonomiAvrupa

"Putin açlığı silah olarak kullanıyor"

3 saat önce

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Putin'in açlığı bir silah olarak kullandığını belirterek, buna karşı küresel açlıkla mücadele anlaşması imzalanacağını açıkladı.

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Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze bugün ve yarın Berlin'de gerçekleştirilen G7 Kalkınma Bakanları Toplantısında küresel boyuttaki açlıkla mücadele için bir anlaşma yapılacağını açıkladı.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Schulze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "açlığı bir silah olarak kullanması" nedeniyle kıtlık yaşandığını kaydederek, "Buna karşı, bu toplantıda yeni bir küresel gıda güvenliği ittifakı oluşturmak zorundayız" dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, tarım piyasalarındaki durumun halihazırda oldukça gergin olduğunu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla da bu gerginliğin daha da şiddetleneceğini belirterek, "Eğer bir şey yapmazsak, son on yılların en büyük kıtlık tehdidi ile karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en önemli buğday üreticileri arasında yer alıyor. Rus birliklerinin ablukasının bir sonucu olarak milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında bekletiliyor.

Kenya'da açlıkla mücadele eden insanlar - (04.08.2011)
Afrika açlığın en çok yaşandığı kıtaFotoğraf: picture alliance/dpa

Anlaşmalara Dünya Bankası da dahil olacak

Neue Osnabrücker Zeitung'daki habere göre küresel açlıkla mücadele kapsamında imzalanacak anlaşma ile tarıma daha fazla maddi desteğin yanı sıra uluslararası toplumun gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin yakın bir şekilde koordine edilmesi de öngörülüyor. Haberde anlaşmaya Dünya Bankası ve Afrika Birliği'nin dahil olacağı, ayrıca vakıflar ve özel şirketlerin de davet edildiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının korkunç sonuçlarının Ukrayna snırlarının çok ötesine yansıdığını ifade eden Schulze,  "Bu nedenle Almanya bu dönemde sadece doğuya değil, güneye de bakıyor" dedi.

Schulze, Putin'in izlediği saldırı siyasetinin G7 üyesi ülkeleri birbirine daha fazla yaklaştırdığını belirterek, bunun da kendisine umut verdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre günümüzde dünyada 811 milyon insan açlık çekiyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ukrayna savaşı nedeniyle bu sayısının çok daha üzerine çıkılabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, Ukrayna Savaşı'nın 13 milyon insanı açlığa sürükleyebileceğine vurgu yapıldı. Savaşın başlamasından bu yana gıda fiyatlarında yüksek oranda artışlar yaşanıyor.

 

edp / TY,ET

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