Putin: 2024 başında Türkiye'ye gidebilirim

Ankara'yı ziyareti uzun zamandır beklemede olan Rusya lideri Putin, gelecek yılın başında Türkiye'ye gidebileceğini söyledi. Putin yıl sonu basın toplantısında Ukrayna savaşı ve Batı'yla olan gergin ilişkilere değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'ün başında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi. Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıl sonu basın toplantısına katıldı. Bir Türk gazetecinin sorusu üzerine Rusya lideri gelecek yılın ilk aylarında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunabileceğini belirtti. Putin'in Türkiye ziyareti geçen Ağustos ayında bekleniyordu; bu yöndeki açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış, ancak ziyaret geçekleşmemişti.

Putin ve Erdoğan son olarak Eylül 2023'te Soçi'de bir araya gelmişti. Fotoğraf: Alexei Nikolsky/AP Photo/picture alliance

Putin basın toplantısında Gazze'yle ilgili barış çabalarında Erdoğan'ın öncü rol oynadığını ifade etti.

Putin'in çok fazla ayrıntıya girmeden Ukrayna ile devam eden savaşa da değindi. "Barış, hedeflerimize ulaştığımızda olacak" diye Putin şuanda yeni bir seferliğe gerek olmadığını ifade etti. Putin, halihazırda 617 bin Rus askerinin Ukrayna'da bulunduğını kaydetti.

"Batı ile ilişkiler için uygun zemin yok"

Kremlin'in "özel operasyon" diye tanımladığı Ukrayna'nın işgaliyle ilgili Batı'yı suçlayan Putin, "Sınırlarımıza doğru dizginlenemez bir şekilde ilerleme arzusu, Ukrayna'nın NATO'ya alınması, tüm bunlar bu trajediye yol açtı. Bizi bu eylemlere zorladılar" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer Batılı ülkelerle ilişkileri düzeltmek için şuanda uygun bir zemin olmadığını söyleyen Putin, "Diğer ülkelere saygı duymaya başladıklarında, sorunlarını yaptırımlarla ve askeri müdahaleyle çözmeye çalışmak yerine uzlaşma aramaya başladıklarında, o zaman tam ilişkileri yeniden sağlamak için temel koşullar oluşacaktır. Şuanda yok ama biz buna hazırıız" diye konuştu.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ise bir dönem iyi bir ilişkileri olduğunu hatırlatarak, "Fransa ile temasa devam etmeye hazırız, ancak bir noktada Fransa Cumhurbaşkanı bizimle ilişkileri durdurdu. Ben durdurmadım, o durdurdu. Eğer isterlerse, biz hazırız. Yoksa, idare ederiz" dedi.

Putin Çin ile ilişkiler konusunda ise, "Tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu biliyoruz, bunu tekrarlamalıyım" diye konuştu.

Reuters/GY,EC

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