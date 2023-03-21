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Çin Devlet Başkanı Şi, üç günlük resmi ziyaret için Rusya'ya gitti. Fotoğraf: SERGEI KARPUKHIN/AFP
PolitikaRusya

Putin: Çin’in ateşkes planı barış için zemin oluşturabilir

2 saat önce

Çin Devlet Başkanı Şi’yi Rusya’da ağırlayan Putin, Pekin’in Ukrayna’da ateşkese yönelik planının barışa temel oluşturabileceğini söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine üç günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmenin ardından Pekin’in Ukrayna ile ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin’in önerilerinin Ukrayna’da barış uzlaşmasına temel olarak kullanılabileceğine işaret eden Putin, Batı’nın ve Kiev’in ise henüz buna hazır olmadığını öne sürdü.

Şi’yi Kremlin’de ağırlayan Putin, Çin’in barış planında yer alan birçok ifadenin Rusya’nın yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ve Batı ile Kiev’in hazır olması halinde barışçıl bir uzlaşma için zemin oluşturabileceğini söyledi. Rus lider, "Ne var ki şu ana kadar onların (Batı’nın) tarafında böyle bir hazırlık görmüyorum" diye konuştu.

Çin’in barış planında nükleer silah uyarısı yapılmıştı

Pekin’in barış planı, Ukrayna’da çatışmaları bitirme ve nihai ateşkes çağrısını içeriyor. Savaşın nasıl sonlandıracağına dair detaylar ise planda yer almıyor.

Geçen şubat ayında Çin Dışişleri Bakanlığı internet sayfası üzerinden Ukrayna krizinde "siyasi uzlaşmanın" sağlanması için yayımlanan 12 maddelik metinde "Tüm taraflar Rusya ve Ukrayna'yı aynı yöne doğru çalışma ve olabildiğince hızlı bir biçimde doğrudan diyaloğa yeniden başlama konusunda desteklemelidir" ifadelerine yer verilmişti. Çatışmanın taraflarına da "uluslararası insan haklarına sıkı sıkıya uyma ve sivillere ve sivil binalara saldırılardan kaçınma" çağrısı yapılırken Çin, nükleer silah kullanmama konusunda da uyarıda bulunmuştu. "Nükleer silahlar kullanılamaz ve nükleer savaşlar yürütülemez" diyen Pekin, nükleer silah kullanma tehdidinde de bulunulmamasını istemişti.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamayı reddeden Çin’in önerisini dikkate almıyor. Washington, bu tür bir ateşkesin Rusya’nın işgal yoluyla elde ettiği toprakları elinde tutmasına imkan vereceğini ve Putin’in ordusuna toparlanmak için zaman tanıyacağını savunuyor.

Çin’in diplomatik çabalarını memnuniyetle karşılayan Kiev ise Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yaparak Rusya’nın ülkedeki birliklerini geri çekmesi gerektiğini kaydediyor.

Reuters,DW/SÖ,EC

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