Pussy Riot üyesi Rusya'yı terk etti

Rus Punk Grubu Pussy Riot'un üyesi Maria Alyokhina'nın Rusya'yı terk ettiği açıklandı. Alyokhina'nın avukatı Daniil Berman Interfax'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin polis gözetiminde olmasına rağmen Rusya'dan kaçtığını duyurdu. Medyada yer alan haberlere göre Alyokhina yemek dağıtan bir kurye firmasının üniformasını giyerek Rusya'yı terketti.

New York Times gazetesi Rusya'yı terkeden şarkıcının Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta olduğunu yazdı. Gazeteye göre Alyokhina bir tanıdığının otomobili ile Belarus sınırına kadar götürüldü ve bir hafta sonrasında da Litvanya'ya ulaştı. Gazeteye konuşan Alyokina, "(Kaçmayı) Başardığım için çok mutluyum" dedi.

Maria Alyokhina uzun yıllardır Rus yargısıyla sorunlar yaşıyor. Alyokhina, Rus muhalif siyasetçi Aleksiy Navalni'nin protesto yapılması çağrılarıyla bağlantılı olarak geçen yıl Eylül ayında bir yıl ev hapsine çarptırılmıştı. O dönemden bu yana şarkıcının evini terketmesine izin verilmiyordu. Bu yılın başından bu yana da farklı iddialarla birçok kez güvenlik birimlerince gözaltına alındı.

Pussy Riot üyeleri Maria Alyokhina ve Nadeşa Tolokonikova Fotoğraf: Maxim Shipenkov/EPA/picture alliance/dpa

Alyokhina 2012 yılında grup üyesi Nadeşa Tolokonikova ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Moskova'da bir kilisede protesto etmiş, bu eylem nedeniyle grup üyeleri ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

dpa, HT,EC