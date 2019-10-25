Pulitzer'e New York Times damgası

Trump’ı araştıran gazetecilere Pulitzer Ödülü

Trump ile ilgili yaptıkları haberler bu yıl New York Times ve Wall Street Journal ekiplerine Pulitzer ödülü getirdi. Geçen yıl hayatını kaybeden "Soul Kraliçesi" Aretha Franklin de özel bir ödülle onurlandırıldı.