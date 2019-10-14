Protestoda Türk iş yerlerine saldırı: 5 yaralı

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri harekatına yönelik Almanya’nın Herne kentinde düzenlenen protesto gösterisi sırasında Türklere ait bir büfe ve kıraathaneye saldırıldı.

Polis verilerine göre Pazartesi akşamı Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herne kentinde büyük çoğunluğu Kürt kökenli kişilerden oluşan yaklaşık 350 kişilik bir grup, önce Türkler tarafından işletilen bir büfeye, ardından da bir kıraathaneye saldırdı. Polis açıklamasında, her iki saldırıdan önce protestocu gruba yönelik tahrikler olduğu belirtildi.

Büfeye yönelik saldırıda bir kadın ve bir erkek yaralanırken, kıraathane saldırısında da bir müşteri ile müdahale etmek isteyen bir polis memurunun yaralandığı ve mekanda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca eylemin organizatörlerinden bir kişinin de olayları yatıştırmak için araya girdiği sırada yüzünden yaralandığı kayedildi. Polis olayla ilgili olarak çok sayıda suç unsuru ile ilgili inceleme başlatırken gözaltına alınan ya da tutuklanan olmadı.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu sırasında da Almanya'da yaşayan Türkler ve Kürtler arasında gerginlikler yaşanmış, Türklere ait iş yerleri ve kuruluşların yanı sıra çok sayıda camiye de saldırı düzenlenmişti.

AFP, dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe