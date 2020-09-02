 Prof.Tükek: İstanbul′da salgın yeniden başladı | TÜRKİYE | DW | 14.09.2020

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TÜRKİYE

Prof.Tükek: İstanbul'da salgın yeniden başladı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek, Çapa'da pozitiflik oranının yüzde 15'i geçtiğini bildirdi. Türkiye genelinde ise yeni vaka ve vefat sayısı mayıs ayı seviyelerine ulaştı.

Türkei Istanbul | Grand Bazaar | Wiedereröffnung (picture-alliance/dpa/E. Elaldi)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tufan Tükek, Çapa'daki fakülte hastanesinde 530 testin 81'inin pozitif çıktığını belirterek "Pozitiflik oranı %15'i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek" açıklamasını yaptı. Tükek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" uyarısında bulundu.

Yeni vaka ve vefat sayılarında Mayıs'a dönüş

Sağlık Bakanlığı'nın 14 Eylül tarihli verilerine göre son 24 saat içinde bin 716 kişide koronavirüs tespit edildi. Böylece yeni vaka sayısı 15 Mayıs'tan sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. Vefatlarda da, bir günde 63 kişi ile 6 Mayıs sonrasındaki en yüksek rakam kaydedildi. 14 Eylül itibarıyla ağır hasta sayısı bin 301 olarak bildirilirken toplam hasta sayısı 292 bin 878'e, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 bin 119'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül verileriyle ilgili açıklamasında hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama olmadığını belirterek "Birlikte tedbirlere uyalım" çağrısı yaptı.

Sonbaharla birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere koronavirüs vakalarında kaydedilen hızlı artış endişeye yol açıyor.

Bakan Koca son günlerde yaptığı açıklamalarda ağır hasta sayısındaki artış konusunda uyarmış, 12 Eylül'de yaptığı paylaşımda da, nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sının İstanbul’daki hastanelerde olduğunu ve son bir ay içinde bu kentteki ağır hasta sayısının yüzde 42 arttığını vurgulamıştı.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle gittiği Van’da, "Van’da son bir ayda vaka sayısı iki katına çıktı" dedi.  

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