Pro Asyl'den Atina'ya ağır eleştiri

İnsan hakları örgütü Pro Asyl, iltica hukukunu devre dışı bırakan Yunanistan'ı sert bir biçimde eleştirdi. Açıklamada, 500 kadar sığınmacının Midilli limanındaki bir savaş gemisinde tutsak olduğu da ifade edildi.
Yunanistan'ın sığınmacılara karşı tutumuna yönelik tepkiler devam ediyor. İnsan hakları örgütü Pro Asyl tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 500 sığınmacının günlerdir Midilli Adası'nda bir savaş gemisinde, "insanlık dışı koşullarda ve onur zedeleyici bir biçimde" tutulduğu belirtilerek, "aralarında çok sayıda çocuklu aile var" denildi. Açıklamada, gemide tutsak olan sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilebileceği ifade edildi.
"Yunanistan hukuk devleti ilkelerini iptal ediyor"
Atina'nın 1 Mart'tan bu yana yeni iltica başvurularını kabul etmeme kararını eleştiren Pro Asyl Yöneticisi Günter Burkhardt, "Yunanistan hukuk devleti ilkelerini iptal ediyor ve Avrupa'da buna karşı bir öfke patlaması yaşanmıyor. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin içişleri bakanları sessizliğe bürünerek, temel hakların devre dışı bırakılmasına göz yumuyor" dedi.
Yunanistan'ın tavrı konusunda, "demokrasimizin sütunlarına yönelik ciddi bir saldırı" ve "insan hakları duvarının yıkılması" gibi ifadeler kullanan Burkhardt, Alman toplumundaki sığınmacılarla dayanışma anlayışına çağrıda bulunarak destek talep etti. Günter Burkhardt, Pro Asyl'in Yunanistan'da insanları korumaya ve onlarla hukuk mücadelesi vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
Yunan polis memurlarından üstlerine çağrı
Pro Asyl açıklamasında ayrıca, Yunanistan Polis Sendikası'nın Midilli, Sakız, Sisam ve On İki Ada şubelerine üye polislerin, ortak bir mektup yazarak, sığınmacılara yönelik insanlık dışı tavrı eleştirdiğini ve buradaki durumun kamu sağlığını tehdit ettiğini bildirildi.
Polislerin üstlerine yönelik kaleme aldığı ve cuma günü yayınladığı protesto mektubunda, "adalarımızdaki sığınmacıların yaşam koşulları, insan hakları ve toplum sağlığı açısından kabul edilemez" deniliyor.
KNA / ET,BW
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