 Pro Asyl: Yunanistan sığınmacıların parasını kesti | Avrupa | DW | 23.12.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Pro Asyl: Yunanistan sığınmacıların parasını kesti

Alman yardım örgütü Pro Asyl, Yunan hükümetini AB fonlarından sığınmacılar için ayrılan nakit ödemeleri durdurmak ve sığınmacıları açlığa terk etmekle suçladı.

İstanköy (Kos) adasındaki bir sığınmacı kampı

İstanköy (Kos) adasındaki bir sığınmacı kampı

Alman insan hakları örgütü Pro Asyl, Yunanistan'ı kendisine sığınan yardıma muhtaç insanları açlığa terk etmekle suçladı. Örgüttten yapılan açıklamada Yunan hükümetinin binlerce sığınmacıya yapılan nakit ödemelerini durdurduğu, binlerce sığınmacının açlık çektiği belirtildi.

Pro Asyl idari yöneticisi Günter Burkhardt, sığınmacıların korkunç bir durumda olduğunu ve bu durumun AB tarafından kabul edilmesinin düşünülemeyeceğini belirterek "Yunanistan insan onuruna aykırı, gaddarca bir sefalet politikası izliyor" diye konuştu.

Yunan hükümetinin durdurduğu iddia edilen ödemeler, AB yardım programlarından sığınmacılara aktarılan nakit yardımlardan oluşuyor. Burkhardt, söz konusu nakit yardımların dağıtımı konusunda Ekim ayına kadar BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin yetkili olduğunu, ardından yetkinin Yunan hükümetine geçtiğini belirterek devir sonrasında ödemelerin haftalardır tıkandığını, sığınmacılar için durumun giderek kötüleştiğini kaydetti.

AB Komisyonu'na çağrı

Pro Asyl, AB Komisyonu'nu AB hukukunun Yunanistan'da uygulanmasını ve Atina'nın ödemeleri devam ettirmesini sağlamaya çağırdı.

Açıklamada iltica başvurusu kabul edilmiş mültecilerin durumunun da sorunlu olduğuna ve giderek kötüleştiğine dikkat çekildi. Mültecilerin iş ya da kiralık ev bulmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret eden Burkhardt, bu nedenle pek çoğunun hala aslında boşaltmaları gereken sığınmacı barınaklarında yaşadığını kaydetti. Burkhardt, bu nedenle evsizlik ve aşırı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan mülteci sayısının giderek arttığını belirtti.

KNA/BK, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan: Türkiye göçmenleri geri almıyor

Yunanistan'daki sığınma başvurusu reddedilen bin 908 göçmeni aylardır Türkiye tarafından geri almadığını belirten Göç Bakanı Mitarakis, Türkiye'nin mülteci mutabakatına uyması konusunda AB'den yardım istedi.  

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a "insan hakları" uyarısı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Yunanistan'ı Türkiye'den gelen sığınmacıları geri itmekten vazgeçmeye ve bu konudaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.  

Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacıların yasa dışı bir biçimde geri itildiği iddiasının Türkiye'nin "yalan haber stratejisinin" bir parçası olduğunu söyledi.  

Yunanistan’dan Meriç kıyısına yeni tel örgü

Yunanistan, Türkiye ile sınır konumundaki Meriç Nehri boyunca 27 kilometrelik yeni bir tel örgü inşaatına başladı.  

BM’den Yunanistan’a sığınmacı uyarısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan’ın sığınmacıları taşıyan şişme botları engellediği ve hatta kendi toprakları ya da sularına ulaşan botları geri ittiğine dair haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bot battı

Ege Denizi'nde Bolukendire adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  