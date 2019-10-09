 Pro Asyl: Erdoğan bir göç nedenidir | ALMANYA | DW | 09.10.2019

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ALMANYA

Pro Asyl: Erdoğan bir göç nedenidir

İnsan hakları örgütü Pro Asyl Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonunu eleştirdi. Birleşmiş Milletler de Suriye'de gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptı.

Pro Asyl, Türkiye'nin olası harekâtı nedeniyle Suriye'den yeni göçler olabileceği görüşünde (Arşiv fotoğrafı)

Pro Asyl, Türkiye'nin olası harekâtı nedeniyle Suriye'den yeni göçler olabileceği görüşünde (Arşiv fotoğrafı)

Göçmen hakları alanında faaliyet gösteren insan hakları örgütü Pro Asyl, Avrupa Birliği içişleri bakanlarını, Türkiye'nin olası askeri harekâtı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde  tırmanan gerilim karşısında etkisiz kalmakla suçladı.

Örgütün yöneticisi Günter Burkhardt açıklamasında, "Türkiye'de insan haklarının kötü durumu ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ihtimaline rağmen Avrupalı ülkeler hâlâ Erdoğan'dan umut bekliyor" dedi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yaşanan gelişmelere sadece mültecilerin nasıl uzak tutulabileceği açısından yaklaştığına değinen Burkhardt, "Türkiye'de muhaliflere yönelik baskı, Suriye ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılara yönelik takip baskısı ve son olarak birçok insanın yeniden kaçmasına yol açacak Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon tehdidi, Erdoğan'ın göç nedeni olmasına sebep oluyor” dedi.

Günther Burkhardt

Günther Burkhardt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ulusal hem de uluslararası politikalarını eleştiren Burkhardt, Erdoğan'ın politikalarının "insan haklarını ihlal etmesinin yanı sıra göçe de neden olduğunu” söyledi. Burkhardt, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan her üç kişiden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dikkat çekti.

Avrupa'ya eleştiri

Avrupa'yı da bu duruma göz yummakla suçlayan Burkardt, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının Lüksemburg'daki toplantılarında Türkiye ile işbirliğine vurgu yapılmasını eleştirdi.

Burkhardt açıklamasında Yunanistan'ın göçmen politikasındaki değişiklik planlarına da eleştiriler getirdi. Türkiye'den yasadışı yollarla geçişlerin artması sonucu sığınmacı krizinin eşiğinde olan Yunanistan'da hükümet sığınma hakkı konusunda yasal değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Sığınmacılar konusunda Almanya'nın izlediği politikaya da değinen Burkhardt, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yaklaşımını eleştirdi. Burkhardt olası bir mülteci akınına karşı Türkiye kıyılarını güçlendirmeyi isteyen Seehofer'i, "2015 yılındaki benzer yeni mülteci akınına ilişkin felaket senaryoları yaratmakla" suçladı.

Suriye konusunda BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden birliklerini çekme kararı ve Türkiye'nin operasyon hazırlıkları nedeniyle bölgede tırmanan gerginliğe ilişkin olarak kaygılarını dile getirdi.

Antonio Guterres

Antonio Guterres

Açıklamaları kaygıyla izlediğini belirten Guterres çatışma yaşanmaması için ülkeleri azami özen göstermeye çağırdı.

Bölgedeki sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Guterres bölgeye insani yardım koridorlarının açık tutulmasının sağlanmasını talep etti.

Uyuşmazlığın askeri yollarla çözümünün mümkün olmadığının altını çizen Guterres, BM'nin sorunun siyasi çözümünden yana olduğunu vurguladı.

KNA,dpa/MY,DJ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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