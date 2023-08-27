Wagner grubu lideri Yevgeni Prigojin'in uçak kazasında öldüğü DNA testi ile doğrulandı. Rusya Soruşturma Komitesi uçakta ölenlerin kimlik tespiti sonucunun yolcu listesi ile örtüştüğünü açıkladı.

Geçen Haziran ayında Moskova'ya karşı şsyan girişiminde bulunan Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin'in ölümü DNA testi ile doğrulandı.

Rusya Soruşturma Komitesi Pazar günü yaptığı açıklamada, paramiliter Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin'in Çarşamba günü meydana gelen uçak kazasında öldüğünün resmi genetik analizle doğrulandığını açıkladı.

Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko tarafından yapılan açıklamada, "Tver bölgesindeki uçak kazası soruşturmasına yönelik moleküler genetik incelemeler tamamlandı" diyerek, "Bunun sonucunda kimliği tespit edilen on kişi uçuş listesindeki kişilerle eşleşiyor" bilgisini paylaştı.

Embraer Legacy 600 tipi özel jetin enkazındaki diğer dokuz cesetin arasında, Wagner grubunun operasyonlarını yürüten ve Rus askeri istihbarat görevlisi olduğu iddia edilen bir isim olan Dimitri Utkin de yer alıyordu.

Kremlin'e yönelik iddialar

Wagner grubunun, Moskova'nın askeri liderliğine yönelik isyan girişiminden iki ay sonra, geçen Çarşamba günü meydana gelen kazada Kremlin'in parmağı olabileceğine dair spekülasyonlar ise giderek artıyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada kazayı "trajik" olarak nitelendirirmiş ve olayda Kremlin'in parmağı olabileceğine dair iddiaların "tamamen yalan" olduğunu savunmuştu.

Rus yetkililer kaza sonrası hava trafiği kurallarının ihlaline yönelik bir soruşturma açmış olsa da, uçağın düşme nedenini açıklamamıştı.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü bir özel uçağın, Moskova'nın 200 kilometre kuzeybatısındaki Tver bölgesinde yere çakılarak infilak ettiği ve içinde bulunan tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirilmişti. Yolcu listesinde, Wagner grubunun lideri Prigojin'in de bulunduğu kaydedilmişti.

Prigojin'in emrindeki paralı askerler, 22-23 Haziran'da ülkenin güneyinden harekete geçerek başkent Moskova'ya doğru hızla ilerlemiş, Prigojin isyanının "yozlaşmış" ve "beceriksiz" olarak tanımladığı Rus askeri yönetimini hedef aldığını belirtmişti. "Rus kanı dökülmesini önlemek" gerekçesiyle kısa süre içinde isyanı sona erdiren Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Moskova ile yapılan anlaşma uyarınca Belarus'a gitmişti. Son olarak Pazartesi günü Prigojin'i Afrika'da gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazanın ardından yaptığı açıklamada Wagner liderinin öldüğünü dolaylı yoldan doğrulamış, Prigojin'i "ciddi hatalar yapmış, yetenekli bir iş insanı" olarak tanımlamıştı.

AFP,DW / SSB,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?