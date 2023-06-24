Prigojin: Teslim olmayacağız

Putin'in "hain" olarak nitelendirdiği Wagner'in lideri Prigojin, eylemlerinden geri adım atmayacaklarını duyurdu. Rus Parlamentosu'ndan ve Çeçen lider Kadirov'dan ise Putin'e tam destek açıklamaları geldi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Telegram kanalı üzerinden yayımlanan sesli mesajla yanıt verdi. Prigojin, kendilerini "hain" olarak nitelendiren ve teslim olmaları yönünde çağrıda bulunan Putin'e cevaben, "Başkan ihanetten bahsetmekle büyük bir hata yapıyor. Biz anavatanımızın vatanseverleriyiz. (Vatanımız için) daha önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Wagner lideri mesajında teslim olmayacaklarının da altını çizdi. Prigojin, mesajının devamında, "Başkan'ın, FSB'nin ya da bir başkasının emriyle kimse teslim olup itirafçı olmayacak. Çünkü bu ülkenin artık yozlaşma, düzenbazlık ve bürokrasiyle mücadele içinde yaşamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Parlamento'dan Putin'e tam destek

Diğer yandan Rusya Parlamentosu'nun iki kanadı da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasında olduğunu açıkladı. Çift meclisli parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matvienko, Putin'in kendilerinin tam desteğine sahip olduğunu söylerken, parlamentonun alt kanadı Duma'dan da Putin'e destek geldi. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusları uzun süredir iktidarda olan liderlerini desteklemeye çağırdı.

Kadirov: Çeçen birlikler bölgeye gidiyor

Putin'e bir başka destek açıklaması da Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov'dan geldi. Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri, birliklerinin Prigojin'in isyanını bastırmak için destek vermeye ve gerekirse "sert yöntemler kullanmaya" hazır olduğunu belirtti. Telegram üzerinden yayımlanan açıklamasında Kadirov, Prigojin'in eylemini "arkadan bıçaklamak" olarak nitelendirerek Rus askerlere, provokasyonlara teslim olmamaları çağrısı yaptı.

Ramazan Kadirov Fotoğraf: AP/dpa/picture alliance

Kadirov, Çeçen birliklerinin Rusya ordu güçlerini ve devleti savunmak üzere tansiyonun yükseldiği bölgeye doğru harekete geçtiğini kaydetti.

Ukrayna işgalinde aktif rol oynayan paralı asker grubunun kurucusu ve lideri Prigojin, Cuma günü yayımladığı sesli mesajda, Rus silahlı kuvvetlerini eleştirerek, ordunun lider kadrosuna karşı harekete geçtiklerini duyurmuş ve "25 bin kişiyiz ve ülkede neden tamamen bir yasa dışılık durumu var, buna bir bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya lideri Putin, silahlı başkaldırıya destek verenlere teslim olma çağrısı yaparak, isyana katılanları hain olarak nitelendirmişve bu kişilerin cezalandırılacaklarını söylemişti.

Reuters,dpa,AFP / SÖ,ET