 Portland′daki protestolar sırasında bir kişi öldü | DÜNYA | DW | 30.08.2020

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DÜNYA

Portland'daki protestolar sırasında bir kişi öldü

ABD'nin Portland kentinde Trump destekçileri ve karşıtlarının düzenlediği karşılıklı protesto gösterileri sırasında bir kişi vurularak öldü.

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 ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Kenosha'da hafta içinde düzenlenen gösteriler sırasında açılan ateşteiki göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından, bu kez de Oregon eyaletindeki Portland kentinde gösterilerde bir kişi vurularak öldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre olay cumartesi günü yerel saatle 20:45 sularında ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri ve karşıtlarının düzenlediği karşılıklı protestolar sırasında meydana geldi.

Yaklaşık 2 bin 500 Trump destekçisinin kentte konvoy oluşturduğu, bu sırada sol görüşlü gruplarla gerginlikler yaşandığı belirtiliyor.

Portland'da yaşanan olayın ayrıntıları henüz tam olarak açıklık kazanmadı. Hayatını kaybeden göstericinin bir Trump destekçisi olduğu belirtiliyor. Polis kurbanın kimliği ile ilgili açıklama yapmazken, ateşi açan kişiyle ilgili bilgi de vermedi.

Trump Kenosha'ya gidecek

Başkan Trump'ın durumla ilgili yerinden bilgi almak ve güvenlik güçleriyle görüşmek için Salı günü Kenosha'ya gideceği kaydedildi. Kenosha'da çarşamba günü protesto gösterileri sırasında açılan ateşte iki kişi hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili olarak komşu eyalet Illinois'ten 17 yaşındaki bir kişiyi gözaltına almıştı. Silahlı bir grupla birlikte hareket eden zanlı amacının yağmayı önlemek olduğunu savunmuştu. Olay görgü tanıkları tarafından kaydedilirken, zanlı hakkında cinayet ve cinayete teşebbüsten dava açıldı.

Blake olayıyla ilgili yeni ayrıntılar

Kenosha'da geçen hafta bir polis memurunun yedi kez sırtından vurduğu 29 yaşındaki siyah Jacob Blake olayıyla ilgili de yavaş yavaş yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Başsavcı Josh Kaul, otomobilin sürücü tarafında yerde bir bıçak bulunduğunu açıkladı, ancak Blake'in bıçağı eline alıp almadığı ile ilgili bilgi vermedi. Ayrıca polis memurlarının iki kez elektroşok cihazıyla Blake'i etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ama cihazın çalışmadığı kaydedildi.

Kenosha polis sendikasından hafta sonunda yapılan açıklamada, Jacob Blake hakkında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklama emri bulunduğu belirtildi. Polisin Blake'in elinde bir bıçak gördüğü ve polis ile Blake arasında itişme yaşandığı belirtildi.

Blake'in avukatları ise CNN televizyonuna yaptıkları açıklamada iddiaların "abartıldığını" ve uygulanan dengesiz gücün haklı çıkarılmaya çalışıldığını savundu.

Olayın ardından felç olan Blake'in ayağından yatağa kelepçelenmesi üzerine ailesi şikayette bulunmuş, bunun üzerine kelepçe çıkarılmıştı.

dpa/BW,HT

© Deutsche Welle Türkçe 

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