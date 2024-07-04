Portekiz'de yabancılara vergi indirimi geri geliyor

Portekiz, tartışmalı yabancılara vergi indirimi uygulamasını yeniden hayata geçirmeyi planlıyor. Uygulama bir önceki hükümet tarafından "mali adaletsizlik" olarak nitelendirilerek kaldırılmıştı.

Portekiz hükümeti, ülkede ikamet eden yabancılar için tartışmalı vergi indirimi uygulamasını yeniden yürürlüğe koymayı planlıyor. Financial Times'a konuşan Portekiz Maliye Bakanı Joaquim Miranda Sarmento, konut fiyatlarını artırdığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere neden olan uygulamanın yeniden hayata geçirileceğini duyurdu. Maaşlar ve mesleki gelirlerin vergi indirimleri kapsamında olmaya devam edeceğini, ancak emeklilik maaşları, temettüler veya sermaye kazançlarında bu indirimlerden faydalanılamayacağını belirten Sarmento, "Yetenekli çalışanlara ve ekonomik büyümeye ihtiyacımız var" dedi.

2009'da başlayan uygulama, ülkede 183 günden fazla süre ikamet ederek doktorluk ya da öğretim üyeliği gibi "yüksek katma değerli" işler için Portekiz'den gelir elde edenlere yüzde 20'lik özel vergi indirimi imkanı sağlamıştı. Uygulamanın hedefi, Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden olan, finansal krizin pençesindeki Portekiz'e yatırımcı ve uzmanları çekmekti.

Kişinin menşe ülkesinde vergilendirilen neredeyse tüm yabancı gelirler için vergi muafiyetleri ve yabancı kaynaklı emeklilik maaşları için yüzde 10 sabit vergi oranı, düzenlemenin diğer avantajlarındandı. Beş yıl ve üzeri süredir yurt dışında yaşayan Portekiz vatandaşları da söz konusu programa başvurabiliyordu.

Uygulamanın devlet bütçesine maliyeti

Eski Başbakan Antonio Costa, geçen Ekim ayında, bu düzenlemenin konut piyasasını şişirdiğini ve artık haklı bir gerekçesi olmayan bir "mali adaletsizlik" yarattığını belirtmiş ve akabinde Costa hükümeti düzenlemeyi kaldırmaya karar vermişti.

Veriler, 2022 yılında 74 bin'den fazla kişinin vergi muafiyeti düzenlemesinden faydalandığını ve bunun devlet bütçesine yılda yüzde 18.5'lik bir artışla 1.5 milyar eurodan fazlaya mal olduğunu ortaya koyuyor.

Reuters / SÖ,ET

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