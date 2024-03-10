Portekiz'de halk sandık başında

Portekiz'deki erken genel seçimlerde anketlere göre muhalefetteki Demokratik İttifak'ın seçimleri kıl payı kazanabileceği, aşırı sağcı Chega'nın da oylarını artıracağı tahmin ediliyor.

Portekiz'de bugün yapılan erken genel seçimlerle 230 sandalyeli parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 19.00'da sona erecek. Ülkede yaklaşık 10,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Anketler, Luis Montenegro'nun liste başı aday olduğu Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların (CSD) oluşturduğu Demokratik İttifak'ın (AD), sekiz yıldan bu yana iktidarda bulunan Pedro Nuno Santos liderliğindeki Sosyalist Parti (PS) karşısında kıl payı çoğunluğu sağlayabileceğini gösteriyor. Ancak Demokratik İttifak'ın kıl payı seçimi kazansa bile mutlak bir zafer elde edemeyeceği bu nedenle de hükümet kurma sürecinin zorlu geçeceği tahmin ediliyor.

Luis Montenegro'nun liste başı adayı olduğu Demokratik İttifak'ın seçimleri kıl payı kazanabileceği tahmin ediliyor Fotoğraf: Pedro Nunes/REUTERS

Muhafazakâr partilerin oluşturduğu Demokratik İttifak'ın seçim yarışını önde tamamlasa bile mutlak çoğunluğu sağlayamayabileceği için küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor. Fakat Demokratik İttifak'ın lideri Montenegro, seçimleri kazanması halinde aşırı sağcı Chega'nın olası bir desteğinin söz konusu olmayacağını defalarca tekrarlamıştı. Santos da seçimi kazanması halinde, Chega ile pazarlığa karşı olduğunu duyurmuştu.

Son yıllarda oylarını artıran aşırı sağcı Chega Partisi'nin seçimden üçüncü siyasi güç olarak çıkması bekleniyor. Anketler, eski spor yorumcusu Andre Ventura liderliğindeki aşırı sağcı partinin oy oranının yaklaşık yüzde 7'den yüzde 20'ye kadar yükselebileceğine işaret ediyor.

Başa baş geçecek seçim yarışında anketlere göre Sosyalist Parti lideri Pedro Nuno Santos'un seçimi kaybedebileceği tahmin ediliyor Fotoğraf: Patricia de Melo Moreira/AFP

Seçim kampanyalarında emlak krizinin yanı sıra, düşük ücretler, yetersiz sağlık hizmetleri ve yolsuzluk öne çıkan konular oldu.

Eski Başbakan Costa Kasım ayında istifa etmişti

Eski Başbakan António Costa'nın polisin yolsuzluk soruşturması çerçevesinde aralarında kendi konutu ile bakanlık binalarının da bulunduğu çeşitli mekanlara düzenlediği baskınların ardından Kasım ayında sürpriz bir şekilde istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa erken seçimlere gitme kararı almıştı.

Ülkede iki yıl önce yapılan seçimlerde Sosyalist Parti mutlak çoğunluğu sağlayarak, seçimin galibi olmuştu. İlk olarak 2019 yılında parlamentoya giren aşırı sağcı Chega ise iki yıl önceki seçimlerde 230 sandalyenin 12'sini kazanmıştı.

AFP, dpa/JD, EC

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