Portekiz mağlubiyeti sonrası oklar Montella'ya yöneldi

Türkiye'nin Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) galibiyetle başlamasının ardından yaşanan mutluluk ve coşkunun yerini hayal kırıklığı ve kızgınlık aldı. Eleştiri oklarının ilk sıradaki hedefiyse teknik direktör Vincenzo Montella.

Türkiye, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup oldu. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'in gollerini 21'inci dakikada Bernardo Silva, 28'inci dakikada kendi kalesine Samet Akaydin ve 55'inci dakikada Bruno Fernandes attı. Bernardo Silva, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella, çok daha etkili bir oyun sergilenen Gürcistan maçında sahaya çıkan kadroda yaptığı ciddi değişiklikler sebebiyle hem spor yorumcuları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Türkiye-Portekiz maçını statta izleyen taraftarlar da mağlubiyetin faturasını Montella'ya çıkardı. Maçın ardından DW'ye konuşan Türkiye kökenli taraftarlar Montella'nın özellikle Arda Güler ve Kenan Yıldız konusundaki tercihini eleştirdi.

Türkiye, Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği maça Altay-Zeki-Samet-Abdülkerim-Ferdi-Kaan-Hakan-Orkun-Kerem-Yunus-Barış Alper ilk 11'iyle başladı. Türkiye-Gürcistan maçında attığı golle yıldızlaşan Arda Güler oyuna 70'inci dakikada dâhil oldu. Montella, 19 yaşındaki yıldız oyuncunun yerine Yunus Akgün'e ilk 11'de yer verdi.

Montella bu maçta, Gürcistan karşılaşmasında attığı gol ve gösterdiği performansla dikkat çeken Mert Müldür'ün yerine sağ bek pozisyonunda da Zeki Çelik'e forma verdi. Türk Milli Takımı'nın hücum hattındaki en büyük kozlarından biri olarak görülen genç yıldızı Kenan Yıldız da 58'inci dakikada oyuna girdi. İtalyan teknik direktör, Kenan Yıldız'ın yerine, ilk maçta son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'yla maça başlamayı tercih etti. İlk maçta yediği golde hatası olduğu gerekçesiyle eleştirilen ve bu karşılaşma öncesi sakatlık yaşadığı açıklanan Mert'in yerine de kaleyi Altay korudu.

Montella maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Kenan Yıldız ve Arda Güler'le maça başlamama kararıyla ilgili olarak sorulan bir soruya, "Kenan ve Arda çok iyi oyuncular ama Arda maça çıkacak durumda değildi, 30 dakikadan fazla oynayacak durumu yoktu, riski artırmak istemedik. Dolayısıyla maçın son 20 dakikasında oyuna sokmamayı da düşündük ama nihayetinde oyuna almaya karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Kenan'ı da ikinci yarıda tercih ettik" yanıtını verdi. Montella, "Maç kaybettiğinizde ilk olarak düşman görülen teknik direktör olur" diye ekledi.



Portekiz grubu lider bitirmeyi garantiledi. Fotoğraf: Kacper Pempel/REUTERS

"Arda Güler" sesleri

Karşılaşmada maçın 35'inci dakikasından itibaren tribünlerden sık sık "Arda Güler" sesleri yükseldi. Türk taraftarlar Alman hakem Zwayer'e de kararlarından ötürü özellikle ilk yarıda büyük tepki gösterdi.

Türkiye-Gürcistan maçında attığı golle yıldızlaşan Arda Güler oyuna 70'inci dakikada dâhil oldu. Fotoğraf: Uwe Kraft/IMAGO

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ve böylece ilk kez bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan Türkiye, Portekiz maçı sonrası 3 puanda kaldı.

İlk maçta Çekya'yı son dakikalarda bulduğu golle mağlup eden Portekiz ise Türkiye karşısında aldığı galibiyetle puanını 6'ya çıkarıp grup liderliğini garantileyerek bir üst tura yükseldi.

F Grubu'nda oynanan diğer maçta Çekya ile Gürcistan Hamburg'da 1-1 berabere kaldı.

İkinci maçlar sonunda grupta Portekiz 6 puanla lider konumda bulunuyor. Portekiz'i 3 puanla Türkiye izliyor. Birer puanlı Çekya ile Gürcistan üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, F Grubu'nda üçüncü ve son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya'ya karşı oynayacak. Gruptaki diğer maçta ise Gelsenkirchen'de Portekiz ve Gürcistan karşılaşacak.

EURO 2024 grup aşamasında ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi dört üçüncü de bir üst tura yükseliyor.

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