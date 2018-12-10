 Portakal: Erdoğan hakkında konuşmayacağım | TÜRKİYE | DW | 17.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Portakal: Erdoğan hakkında konuşmayacağım

Gazeteci Fatih Portakal, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir açıklamada bulunmayacağını söyledi. Portakal, izleyicilerle "Türkiye'nin sorunlarını paylaşmak istediklerini" belirtti.

Fox TV Fatih Portakal, türkischer Journalist (twitter.com/FOXhaber)

Fox TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, yaptığı açıklamalarda kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle ilgili ekrandan bir değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.

Konuya Pazartesi akşamı sunduğu haber bülteninde değinen Portakal, "Eğer öyle bir şey duymak için ekran başına oturuyorsanız ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız. Sadece ve sadece biz burada Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin önlem alabilmesi için harekete geçmelerini sağlayacak haberleri paylaşıyoruz sizinle. Çünkü gerçekten büyük sorunlarımız var. İçeride sorunlarımız var, sınırın kenarında sorunlarımız var. Biz Türkiye'nin hem içindeki hem de ekonomisindeki sorunlarını sizinle paylaşmak istiyoruz" dedi.

"Millet patlatır enseni"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Konya'da yaptığı konuşmada, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" demişti.

Portakal, geçen hafta sunduğu ana haber bülteninde Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinden bahsederken, hükümet mensubu isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatarak şu sözleri sarfetmişti: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası."

Portakal'ın ifadelerine Cumartesi günü Denizli'de yaptığı konuşmada değinen Erdoğan ise, "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler" demişti.

Gazetecilerden Portakal'a destek

Yaşanan söz dalaşı üzerine çeşitli gazetecilerden Fatih Portakal'a destek geldi.

Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Banu Güven, Fatih Portakal'ın "güvenlik endişesini paylaştıklarını" ifade etti.

Can Dündar, ise, "Milletin kime patlayacağı hiç belli olmaz" yorumunda bulundu.

Deniz Zeyrek ise gazetecilerin geçmişte de "bu tür açıklamalar nedeniyle ağır bedeller ödediğini" hatırlattı.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Symbolbild Haft, Bewachung

Türkiye’nin insan hakları karnesi 10.12.2018

BM Genel Kurulu'nda 1948 yılında kabul edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" bu yıl 70'inci yaşına bastı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Türkiye’nin insan hakları karnesini inceledik.

Deutschland Sternmarsch in Neuwied für Toleranz

Almanların çoğu insan haklarından memnun 10.12.2018

İpsos insan hakları anketinin sonuçlarını açıkladı. 28 ülkede yapılan ankete göre, Almanlar ve Çinliler ülkelerinde insan haklarının içinde bulunduğu durumdan memnun.

USA - Protest gegen Trennung von Einwandererfamilien

Dünyanın 70 yıllık insan hakları karnesi 10.12.2018

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 70 yıl geçti. Ancak dünyadaki insan hakları ihlallerinin önüne hâlâ geçilemiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kürsat Akyol (privat)

Gazeteci Kürşat Akyol hayatını kaybetti

Özellikle hak arayışlarını haberleştiren bir gazeteci olan ve 30 yılı aşkın kariyerine Türkiye’de birçok gazeteyi ve BBC Türkçe, WDR ve Deutsche Welle gibi kurumları sığdıran Kürşat Akyol 51 yaşında hayatını kaybetti. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 