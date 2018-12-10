Portakal: Erdoğan hakkında konuşmayacağım

Fox TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, yaptığı açıklamalarda kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle ilgili ekrandan bir değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.

Konuya Pazartesi akşamı sunduğu haber bülteninde değinen Portakal, "Eğer öyle bir şey duymak için ekran başına oturuyorsanız ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız. Sadece ve sadece biz burada Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin önlem alabilmesi için harekete geçmelerini sağlayacak haberleri paylaşıyoruz sizinle. Çünkü gerçekten büyük sorunlarımız var. İçeride sorunlarımız var, sınırın kenarında sorunlarımız var. Biz Türkiye'nin hem içindeki hem de ekonomisindeki sorunlarını sizinle paylaşmak istiyoruz" dedi.

"Millet patlatır enseni"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Konya'da yaptığı konuşmada, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" demişti.

Portakal, geçen hafta sunduğu ana haber bülteninde Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemlerinden bahsederken, hükümet mensubu isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatarak şu sözleri sarfetmişti: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark etmiyor açıkçası."

Portakal'ın ifadelerine Cumartesi günü Denizli'de yaptığı konuşmada değinen Erdoğan ise, "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler" demişti.

Gazetecilerden Portakal'a destek

Yaşanan söz dalaşı üzerine çeşitli gazetecilerden Fatih Portakal'a destek geldi.

Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Banu Güven, Fatih Portakal'ın "güvenlik endişesini paylaştıklarını" ifade etti.

Can Dündar, ise, "Milletin kime patlayacağı hiç belli olmaz" yorumunda bulundu.

Deniz Zeyrek ise gazetecilerin geçmişte de "bu tür açıklamalar nedeniyle ağır bedeller ödediğini" hatırlattı.

DW/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe