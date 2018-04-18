 Porsche′ye polis baskını | EKONOMİ | DW | 28.05.2019

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EKONOMİ

Porsche'ye polis baskını

Alman polisi, yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında Porsche şirketinin Stuttgart'taki merkezine baskın düzenledi.

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Alman otomobil firması Porsche'nin Stuttgart kentindeki merkezine polis tarafından baskın düzenlendi. Polis operasyonunun rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği açıklandı.

Stuttgart savcılığından yapılan açıklamaya göre, aralarında Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu altı kişi, güveni kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya.

Yöneltilen suçlamalar

Savcılık, Stuttgart yerel mali kurumundan bir yetkilinin, bir teftiş sırasında Porsche'nin vergi danışmanına gizli bilgiler aktardığı ve karşılığında "fayda" gördüğünü iddia ediyor. Ayrıca Porsche'nin işçi temsilciliğinin eski bir üyesine alışılmadık şekilde yüksek bir ödeme yapıldığından şüpheleniliyor.

Soruşturma çerçevesinde Salı günü baskın düzenlenen yerler arasında söz konusu vergi danışmanının ofisleri de bulunuyor. Karlsruhe ve Pforzheim kentleri yakınlarındaki evlerde de arama yapıldı.

Baskınlara vergi yetkilileri ve Baden-Württemberg eyaletinin emniyet mensupları dâhil 176 görevli katıldı.

dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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