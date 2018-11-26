Poroşenko: Topyekün savaş tehdidi altındayız

Rusya'nın Ukrayna ile olan sınırındaki askeri varlığını ciddi bir şekilde artırdığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin "topyekün savaş" tehdidi altında olduğunu söyledi. Rusya ise Karadeniz'de ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 askerden 12'sini tutukladı.

Bir televizyon kanalına demeç veren Poroşenko, "Sınırımız boyunca yer alan üslerde konuşlu (Rus) tankları üç misline çıktı" dedi. Ukrayna-Rusya sınırı boyunca mevzilenen askeri birimlerin sayısının "çarpıcı bir biçimde" çoğaldığını ifade eden Poroşenko, Rusya'nın yaptığı askeri takviyenin Ukrayna için "Rusya ile topyekün bir savaş tehdidi altında" olduğu anlamına geldiğini belirtti.

12 Ukraynalı denizci tutuklandı

Rusya, Pazar günü Karadeniz'de ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 denizciden 12'sini cezaevine koydu. Denizcilerin tutuklanması kararı Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Simferopol kentindeki mahkeme tarafından verildi. Rus medyasında yer alan habere göre askerlerin sınır ihlali suçlamasıyla yargılanacağı davaya kadar iki ay süreyle tutuklu kalacağı bildirildi. Diğer 12 denizcinin Çarşamba günü mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Askerlerin geri kalanın da mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Rusya donanmasına ait gemiler, Kırım Yarımadası'nda Karadeniz ile Azak Denizi'nin birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durdurmuş ve üç gemiyi içindeki mürettebat ile alıkoymuştu. İki ülke arasında askeri gerilim tırmanırken, Moskova Ukrayna'dan ve Batılı ülkelerden gelen denizcilerin serbest bırakılması çağrılarına olumlu yanıt vermedi.

Gerilim nedeniyle Kiev yönetiminin bir ay süreyle Rusya sınırı ve Karadeniz bölgesinde sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı "pervasızca hareket etmeme" konusunda uyardı.

Rus devlet televizyonu bazı Ukraynalı askerlerin sorgu sırasındaki görüntülerini yayınladı. Askerlerden birinin "Silahlı Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndaki hareketleri tahrik unsuru içeriyordu" sözleri ekrana yansıdı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko denizcilerin baskı altında yalan ifade vermeye zorlandığını söyledi.

AB'den yaptırım sinyali

Batılı ülkelerden Kiev'e destek mesajları sürerken, Rusya Azak Denizi'ne geçişi yasadışı bir şekilde kapatmakla ve meşru bir gerekçe olmadan askeri tedbire başvurmakla suçlanıyor. Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olan Avusturya'da Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, üye ülkelerin önümüzdeki ay Moskova'ya yönelik ek yaptırımları görüşeceğini açıkladı.

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından konuşan Kneissl, her şeyin olayların sonucuna ve iki tarafın eylemlerine bağlı olduğunu söyledi. Yaptırım önerisine ilk destek Polonya'dan geldi. Bulgaristan'ı ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Rusya'ya karşı ek yaptırım gibi uluslararası bir niyet varsa Polonya buna katılacaktır" dedi. AB ve ABD, Kırım'ın ilhakı nedeniyle halihazırda Rusya'ya karşı bazı yaptırımları uyguluyor.

AB'nin olası bir yaptırım kararını oy birliğiyle alması gerekiyor. Bu da üye ülkelerin Moskova'ya karşı yaklaşımlarındaki farklılıklar nedeniyle kolay bir karar gibi gözükmüyor. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini yaptırımlara karşı çıkıyor ve diyalog yoluyla çözüm öneriyor.

Maas'ın önerisine Lavrov'dan ret

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Maas, tansiyonu düşürmek için ülkesiyle beraber Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın birlikte çalışmasını önerdi. Paris ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Maas'ın önerisini geri çevirerek çözüm için herhangi bir arabulucuya gerek görmediklerini belirtti.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres "azami itidal" çağrısında bulunarak, iki tarafı "gecikmeksizin olayı kontrol altına alacak ve tansiyonu düşürecek adımlar atmaları" konusunda uyardı.

dpa,AFP,AP/GY,DÇÜ

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