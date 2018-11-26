 Poroşenko sıkıyönetim kararını imzaladı | DÜNYA | DW | 26.11.2018

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DÜNYA

Poroşenko sıkıyönetim kararını imzaladı

Rus ve Ukrayna arasındaki gerginliğin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko sıkıyönetim ilan edilmesini öngören kararnameyi onayladı. Kararın Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

Ukraine Kiew Präsident Petro Poroschenko (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

Rusya ve Ukrayna donanmasına ait gemilerin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Gerginliğin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko iki aylık bir süre için sıkıyönetim ilan edilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Ancak kararnamenin yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.

Sıkıyönetim kararı, Rusya'nın, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne giriş yapmaya çalışan Ukrayna donanmasına ait üç geminin geçişine engel olması ve Ukrayna gemilerine ateş açması sonrasında geldi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi dün akşam yaptığı toplantıda, söz konusu eylemi "askeri saldırı" olarak nitelendirerek, ülkede 60 gün "savaş durumu" ilan edilmesini önermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunma hakkını saklı tuttuğunu ve Moskova'nın karada veya denizde daha fazla saldırı faaliyetinde bulunma olasılığını göz ardı etmediğini söyledi.

Ukraine Marineschiffe (Reuters/V. Yevgeny)

Odessa limanında demirli Ukrayna donanmasına ait gemiler

Avrupa ve NATO'dan Ukrayna'ya destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk Twitter'da paylaştığı bir mesajda konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştüğünü kaydetti. "Azak Denizi'nde Rusya'nın güç kullanmasını kınıyorum" diyen Tusk, paylaşımına şöyle devam etti: "Rus yönetimi Ukraynalı denizcileri ve gemileri geri vermeli ve provakasyondan kaçınmalı." Tusk, "Avrupa, Ukrayna'ya desteğinde birlik olmaya devam edecek" dedi.

Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'da de AB'den yapılan açıklamaya destek veren ayrı ayrı açıklamalar yaparak, gerginliğin azaltılması yönünde adımların atılması ve Rusya'nın mürettebatıyla birlikte el koyduğu Ukrayna gemilerini geri vermesi yönünde çağrılarda bulundu. 

Devlet Başkanı Poroşenko'nun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğü bildirildi. NATO'da yapılan açıklamada Stoltenberg'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne NATO'nun desteğinin "tam olduğunu" söylediği bildirildi.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde protestocular Rus bayrağını yaktı ve Rus Konsolosluğunun önünde protesto gösterisi düzenledi. Başkent Kiev'de parlamentonun önünde protesto gösterileri yapıldı.

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası açıklarında Pazar günü ateş açarak personeli ile birlikte el koyduğu Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi geri vermeye yönelik uluslararası çağrılara direnerek Moskova ile Kiev arasında son birkaç senenin en tehlikeli krizini tetikledi.

Kerç Boğazı hem Moskova hem de Kiev için büyük öneme sahip. Kerç, Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki tek bağlantı. Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmişti. Ancak Moskova'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesi ile birlikte boğazın kontrolü Rusya'ya geçmişti.

BM Güvenlik Konseyi Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanıyor. Acil toplanma talebinin Rusya ve Ukrayna'dan geldiği bildirildi.

AP,dpa,rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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