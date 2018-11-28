 Poroşenko: NATO donanma gemilerini yollamalı | NRS-Import | DW | 29.11.2018

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Poroşenko: NATO donanma gemilerini yollamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya ile yaşanan krizde Almanya Başbakanı Merkel'den destek bekliyor. Poroşenko, "Güvenliğimiz için NATO’nun donanma gemileri göndermesini umuyoruz" dedi.

Ukraine - Präsident Petro Poroschenko (Getty Images/AFP/S. Supinsky)

Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmanıyor. İki ülkenin Azak Denizi'ndeki gerilimin ardından sıkıyönetim ilan eden ve "topyekün" savaşta olunduğunu belirten Ukrayna bu kez de Almanya ve NATO'dan destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Almanya bizim en sıkı müttefiklerimiz arasında yer alıyor. Şimdi NATO ülkelerinin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak ve yardım etmek için Azak Denizi'ne donanma gemileri göndermeye hazır olmalarını umuyorum" diye konuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, ülkesinin Rusya karşısında "topyekün savaş" tehdidi altında olduğunu söyledi. Rusya ise ele geçirdiği üç Ukrayna gemisinde görevli 24 askerden 12'sini tutukladı. (27.11.2018)

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik tırmanırken, Rusya Kırım'da S-400'leri arttırıyor. ABD Başkanı Trump da Putin ile görüşmesini iptal edebileceğini söyledi. (28.11.2018)

Azak Denizi'nde tansyionun yükselmesine Almanya'dan tepki geldi. Alman hükümeti taraflara gerginliği yatıştırma çağrısı yaptı. (26.11.2018)

Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin Azak Denizi'nde yaşadığı gerginliğin ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanacak. Ukrayna Parlamentosu ise sıkıyönetim ilan edilmesini oylayacak. (26.11.2018)

Poroşenko, NATO ülkelerinden beklediği destekte en fazla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e güveniyor. "Angela Merkel Ukrayna'nın önemli bir dostu" diyen Poroşenko, 2015 yılında Minsk'de yürütülen barış görüşmelerinde de Ukrayna'yı kurtardığına ve diğer müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya bir kez daha destek vereceğini umduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ifadelerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski Rusya'yı geri istiyor ve bu nedenle Ukrayna sınırına saldırılar düzenliyor. Poroşenko, "Putin'in arzuladığı ve kendisini lideri olarak gördüğü Rusya İmparatorluğu'nu ancak koloni olarak kabul ettiği Ukrayna'yı kendlerine dahil ederek kavuşabileceğini tasarladığını" savundu.

"Alman gemileri de tutuluyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko bu nedenle Batı'nın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmesini talep etti. "Putin askerlerimizi serbest bırakmalı ve denizi uluslararası deniz trafiğine açmalı" diyen Poroşenko, Kırım'da sadece üç Ukrayna gemisinin değil aynı zamanda üç de Alman gemisinin Rusya tarafından tutulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Karadeniz’de yaşanan gerginliğin gelecek yıl Mart ayında Ukrayna'da yapılacak seçimleri manipüle etme niyetiyle tertiplenmiş bir provokasyon olduğunu söylemişti.

Putin, "Devlet başkanı tahminlere göre beşinci sırada ve bu yüzden bir şeyler yapması gerekiyordu. Savaş hukukunu devreye sokmak için bir bahane olarak da bu kullanıldı" ifadelerini kullanmıştı.

DW,AFP,GA/MK

© Deutsche Welle Türkçe

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