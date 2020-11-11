 Pompeo′nun İstanbul ziyareti başladı | DÜNYA | DW | 17.11.2020

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DÜNYA

Pompeo'nun İstanbul ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fransa'dan İstanbul'a gitti. Pompeo İstanbul'da sadece Fener Rum Patriği ile görüşecek. Bakan, Macron'la görüşmesinde Türkiye'nin "çok agresif dış politikasının" gündeme geldiğini söyledi.

US-Außenminister Mike Pompeo in Griechenland I Thessaloniki

ABD Başkanı Mike Pompeo, dün Fransa'da başlayan ve yedi ülkeyi kapsayan programı kapsamında dün gece İstanbul’a gitti. Pompeo'nun Türkiye'de resmi görüşmelerde bulunmayacağı, sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelerek dini konuları ele alacağı açıklandı.

Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dünya genelinde din özgürlüğünü destekleyen tutumunun altını çizeceğini ifade etti. Pompeo'nun İstanbul'daki programının ardından Gürcistan'a giderek burada resmi görüşmelerde bulunması planlanıyor. ABD, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini eleştirmişti.

"ABD ile AB Türkiye konusunda işbirliği içinde olmalı"

Ziyaret öncesi Fransız Le Figaro gazetesine konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron ile görüşmesinde Türkiye'nin "oldukça agresif" dış politikasının gündeme geldiğini söyledi. Pompeo, görüşmede bu konuya uzun zaman ayırdıklarını ifade etti. Pompeo gazeteye açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "bu tür bir tutumun halkın çıkarına olmadığına" ikna etmek için ABD ve AB'nin iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Bakan, Dağlık Karabağ krizinde Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesini buna örnek göstererek Türkiye'nin Suriyeli askerleri gizlice bölgeye gönderdiğinin "bir gerçek" olduğunu söyledi.

Macron ile Türkiye'nin Libya'daki tutumunu da ele aldıklarını ifade eden Pompeo, "Burada da Türkiye üçüncü ülkelerden askerleri gizlice devreye soktu, Doğu Akdeniz de buna bir örnek, listeyi daha da uzatabilirim" dedi. ABD Dışişleri Bakanı ABD'nin tutumunun, "bu çatışmaların uluslararasılaşmasının zararlı olduğu ve tüm taraflara zarar verdiği" şeklinde olduğunu belirtti. Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada Pompeo ile Macron arasındaki ziyareti "nezaket ziyareti" olarak nitelendirildi.

AFP,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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