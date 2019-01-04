Pompeo'nun Arap ülkeleri gündemi yoğun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 8-15 Ocak tarihleri arasında sekiz Arap ülkesini kapsayan Ortadoğu turunda Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi, Yemen'deki iç savaş ve Suudi Arabistan ile Katar arasındaki diplomatik gerginlik konularında temaslarda bulunması bekleniyor.

İsminin saklı kalması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Pompeo'nun temasları sırasında Suudi Arabistan ile Katar arasında 2017 yılının Haziran ayından beri devam eden diplomatik ihtilafın sonlandırılması ve Körfezi İşbirliği Teşkilatı'nda birlik halinde hareket edilmesi çağrısı yapacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı'nın Riyad'daki temaslarında ek olarak Ekim ayında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması, Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi ve İran konularında görüşmeler yapması bekleniyor.

Pompeo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşmelerinde Katar, Yemen ve İran konularının gündeme gelmesi beklenirken, Mısır ziyaretinde ise terörle mücadele ve enerji işbirliği gibi alanlarda temaslarda bulunulacak.

Dışişleri Bakanı ek olarak Ürdün, Umman, Bahreyn ve Kuveyt'i de ziyaret edecek.

Arap NATO'su şimdilik gündemde değil

Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme konusunda bir takvimin bulunmadığını tekrarladı ve çekilmenin "teröristlerin faydalanacağı boşlukların oluşmasını engelleyecek bir şekilde" gerçekleştirileceğini belirtti.

ABD'li yetkili Arap NATO'su olarak anılan Arap güçlerinden oluşan ortak birliklerin Suriye'de konuşlandırılmasının şu aşamada gündemde olmadığını da belirtti. Arap NATO'su konusunun Pompeo'nun Ortadoğu temaslarında da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD, ortak askeri güç planına dahil olan her ülkenin güçlü katkı yapmasını umuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ın Türkiye ve İsrail ziyaretlerinde IŞİD'in Suriye'de tekrar canlanmasını engelleme konusunu görüşmesi bekleniyor. Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.

DW,AP,rtr/ÇÖ,BK

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