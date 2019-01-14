Pompeo'dan Riyad'da Kaşıkçı mesajı

Sekiz Ortadoğu ülkesini ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan kişilerin hesap vereceğini söyledi.

Riyad ziyaretinin son gününde basın mensuplarına konuşan Pompeo, cinayetin aydınlatılması için Suudi makamlarından beklentilerinin en başından beri net olduğunu hatırlattı ve "Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olan her birey hesap vermelidir" ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın ölümünden sonra ikinci kez Kraliyet'te temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı, sorumluların bulunması konusunda Suudi yetkililerin verdikleri güvencelerin tekrar edildiğini vurguladı, ancak cinayet emrinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verilmiş olabileceğine dair CIA bulgularına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Beş kişi hakkında idam istemi

Ölümünden yaklaşık bir yıl önce ABD'ye yerleşen ve başta Veliaht Prens olmak üzere Suudi kraliyet ailesine karşı Washington Post gazetesinde eleştirel görüş yazıları kaleme alan Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine karşın gazetecinin cesedine halen ulaşılabilmiş değil.

Bir yandan Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum kuruluşları cinayetin aydınlatılması için uluslararası soruşturma çağrısı yaparken, ABD Senatosu da 13 Aralık'ta aldığı bir kararla Kaşıkçı'nın ölümünden Veliaht Prens'i doğrudan sorumlu tutmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi ise kraliyet ailesinin ve özellikle Muhammed bin Selman'ın cinayetle bağlantılı olabileceği iddialarını reddederken, soruşturma kapsamında 11 sanık Ocak ayı başında ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı. Bu 11 sanıktan beşi hakkında idam cezası isteniyor.

DW,rtr,dpa/ÇÖ,AÜ

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