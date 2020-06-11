Pompeo'dan Metin Topuz kararına tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD İstanbul Başkonsolosluğu eski görevlisi Metin Topuz'un hapis cezasına çarptırılmasını eleştirdi. ABD Başkonsolosluğu'nda görevli iken, "Fetullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) üyeliği suçlaması ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve Perşembe günü "silahlı terör örgütüne yardım etmek"ten, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Topuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Pompeo, mahkeme kararının "derin bir rahatsızlık" verdiğini belirtti.

ABD olarak, Türk mahkemesinin verdiği kararın "hızlı bir şekilde kaldırılmasını" beklediklerini dile getiren Bakan Pompeo, söz konusu kararın, "Türk kurumlarına duyulan güvenin altını oyduğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinde gerekli olan güven duygusunu da zedelediğini" ifade etti.

Daha önce ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya benzer bir şekilde Mike Pompeo da, Metin Topuz hakkındaki suçlamaların "mesnetsiz" olduğunu savundu.

DEA görevlisi Topuz

Yaklaşık dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan Metin Topuz, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) Türkiye'deki bağlantı personeli olarak ABD Başkonsolosluğu'nda görev yaparken 2017 yılında tutuklanmıştı. Savcılık tarafından, Fethullah Gülen ile ilişki içinde oldukları iddia edilen polis ve savcılarla irtibat halinde olduğu iddia edilen Topuz mahkeme sürecinde bu iddiaları reddetmişti. Topuz, hakkında suçlama olarak ortaya konan tüm görüşmelerin, üstlerinin bilgisi dahilinde ve işi gereği gerçekleştiğini belirtmiş ve "Fetullahçı Terör Örgütü" ile hiçbir bağının bulunmadığını vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı bir açıklamada, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak istediklerini dile getirmişti. Kısa süre önce de Türk ordusuna bağlı nakliye uçakları ile Türkiye'den ABD'ye, koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılmak üzere yardım amaçlı tıbbi malzeme gönderilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler 2016 yılından bu yana, Suriye sorunundaki farklı pozisyonlar, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, ABD konsolosluğunda çalışan personelin tutuklanması ve 2016'nın Temmuz ayında yapılan darbe girişimi nedeniyle son derece olumsuz bir seyir izliyor.

AFP,Reuters / ET,SSB

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