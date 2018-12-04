Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudiler zaten bedelini ödedi

Kaşıkçı cinayeti sonrası Riyad yönetimine yeterince sert bir tavır almamakla eleştirilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak "Suudiler zaten bedelini ödedi" dedi. Pompeo, ABD'nin cinayetle ilgili 17 Suudi yetkiliye yönelik yaptırım kararını hatırlatarak "Cinayeti işleyen, bizim de hesap sorduğumuz insanlar var" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı röportajda, cinayet emrini veren kişinin muhtemelen Veliaht Prens olduğu yönündeki CIA raporuyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Cinayetle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bağlantı bulunduğuna dair henüz doğrudan kanıt olmadığını söyleyen Pompeo, CIA'in hâlen bu konu üzerinde çalıştığını, raporla ilgili medyaya yansıyan haberlerin bazı bölümlerinin doğru olmadığını ifade etti.

"Kimse bu korkunç cinayeti hafife almıyor. Ancak İran'ın da tüm Ortadoğu'ya yayıldığını unutmayın" diyen ABD Dışişleri Bakanı, "Bir kişinin ölümü kötü bir olay. Avrupa ya da Ortadoğu veya ABD'deki yüzlerce insanın ölümü de önemli" açıklamasında bulundu.

Pompeo gibi ABD Başkanı Donald Trump da CIA raporuna rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin arkasında durmaya devam ediyor. Trump, Salı günü Reuters'a yaptığı açıklamada, "O, Suudi Arabistan'ın lideri. Ve (Suudi Arabistan) çok iyi bir müttefik" demişti.

Haley: Cinayetten Veliaht Prens sorumlu

ABD'nin kısa süre sonra görevi bırakacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise NBC News kanalına verdiği röportajda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden açıkça Veliaht Prens ve Suudi hükümetini sorumlu tuttu. Kaşıkçı cinayetinin arkasında Suudi yönetimi olduğunu ve Muhammed bin Selman'ın da bu hükümetin başı olduğunu vurgulayan Haley, "Yani hepsi sorumlu. Cezasız kalmayacaklar. Tek bir birey olsun, hükümet olsun, sıyrılamayacaklar" diye ekledi.

CIA Direktörü Gina Haspel ve ABD Başkanı Donald Trump

Kongre'de Kaşıkçı hareketliliği

Kaşıkçı cinayeti konusunda daha önce bazı ABD'li senatörleri bilgilendiren CIA Direktörü Gina Haspel, bugün de kapalı kapılar ardında Temsilciler Meclisi liderleriyle bir araya geldi. Haspel tarafından bilgilendirilen Temsilciler Meclisi üyeleri, toplantının içeriği gizli olduğu için kamuoyuna bu konuda açıklama yapmadı.

Senato ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti nedeniyle kınandığı bir karar tasarısını sunmaya hazırlanıyor. Tasarıya yönelik hazırlığı Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker duyurdu.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, bugün Senato'da Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun Yemen'de sürdürdüğü operasyona ABD tarafından verilen desteğin çekilmesi çağrısında bulunulan bir tasarının da oylanmasının gündemde olduğunu açıkladı.

DW,AP,dpa,rtr/CÖ,BK

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