Pompeo’dan İsrail ve BAE’ye tam destek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’e Ortadoğu’da askeri güç olarak öncülüğünü korumada desteğe devam etme sözü verdi. Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelen Amerikan Dışişleri Bakanı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, askeri açıdan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Pompeo, "Halklarını İran’dan korumaları için bu ülkelere (BAE ve İsrail) ihtiyaç duyduğu askeri teçhizat ve donanımın verilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

İsrail ile BAE kısa süre önce diplomatik ilişkilerini başlatma konusunda uzlaştıklarını duyurmuş, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, BAE ile başarılan yakınlaşmanın yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, başka ülkelerin de bunu örnek alabileceklerini söylemişti.

Pompeo ile görüşmesinin ardından konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE’ye F-35 savaş uçakları satılması konusundaki iddialara istinaden de, "BAE ile bir silah anlaşması yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi" diye konuştu. İsrail, bölgede kendisi dışındaki ülkelere savaş uçakları veya insansız hava araçları gibi gelişmiş askeri teknolojik donanım satılmasına karşı çıkıyor.

Pompeo Körfez Ülkeleri'ni ve Sudan'ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail dışında bu hafta içinde Körfez Ülkeleri'ni ve Sudan'ı da ziyaret edecek. Amerikan Dışişleri Bakanı, Sudan’daki geçici hükümete ülkesinin desteğini vurgulamak, İsrail’in de bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin güçlenmesini sağlamak için müzakereler yürütüyor. Kısa süre önce Sudan'ın da İsrail ile yakınlaşacağı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.

Sudan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ömer Kamereddin, Alman haber ajansı dpa’ya verdiği demeçte, İsrail’in ülkesiyle yakınlaşması yönünde adımlar atmadığını, bakanlar düzeyinde iki ülkenin yakınlaşmasına dönük bir görüşme de yapılmadığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu dışında mevkidaşı Gabi Aşkenazi ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile de görüştü. İsrail Savunma Bakanı Gantz, bütün cephelerde ve eldeki bütün imkanlarla çabalayıp, İran’ın nükleer silaha kavuşmasını engelleyeceklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Sudan’ın ardından önce Bahreyn'i, akabinde de Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ederek gezisini tamamlaması bekleniyor.

İsrail ile BAE sağlık sektöründe de iş birliğine gidiyor

Öte yandan İsrail ile BAE, sağlık sektöründe iş birliği yapılması konusunda anlaştı. BAE resmi haber ajansı WAM’ın bildirdiğine göre, İsrail Sağlık Bakanı Juli Edelstein ile Birleşik Arap Emirlileri Sağlık Bakanı Abdurrahman Muhammed el-Uveys, yaptıkları telefon görüşmesinde korona ile mücadele amacıyla, sağlık sektöründe yakın iş birliği yapma kararı aldılar. İki ülkenin, sağlık sektöründeki iş birliği dışında ekonomi alanında da temsilciler atayacağı, başka iş birlikleri için de görüşeceği, pandemi atlatılır atlatılmaz da hayata geçirilmek üzere öğrenci değişim programı konusunda kooperasyona gideceği belirtildi. BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail ile diplomatik ilişkilere resmen başlayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Reuters, dpa / ETO,ET

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