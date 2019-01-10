Pompeo’dan Arap ülkelerine Suriye için çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den Amerikan askerlerini çekeceğini açıklamasının ardından Ortadoğu'daki Arap ülkelerine teröre karşı savaşta daha fazla angaje olmaları için çağrıda bulundu.

Ortadoğu'daki dokuz ülkeyi kapsayan gezisi nedeniyle Mısır'da bulunan Pompeo, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde ABD’nin bölgeye dair politikaları üzerine Perşembe günü yaptığı konuşmasında, "Barışçı bütün Ortadoğu ülkelerinden İslamcı radikalizmi yenmek için daha fazla sorumluluk almalarını talep ediyoruz" dedi. ABD'nin, IŞİD'e karşı yürütülen savaşın kazanılmadan Suriye’den çekilmeyeceğini ifade eden Pompeo, "Ancak Başkan Trump’ın da dediği gibi, müttefiklerimizin daha fazla katkıda bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Trump’ın iki bin kadar Amerikan askerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ülkenin IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonda bir değişiklik yaratmadığını savunan Pompeo, "IŞİD’in, ondan doğan tehlikenin ve onunla bağlantılı her tür formdaki radikal grubun tamamen yıkılması için çalışıyoruz" dedi. ABD'li askerlerin Suriye’den çekilmesinin ardından IŞİD’e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava saldırılarına devam edeceğini belirten Pompeo, ABD'nin birçok konuda müttefiklerinin yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

"İran'ın son postalı Suriye’den çıkana kadar çalışacağız"

Konuşmasında Pompeo, ayrıca İran konusuna da değindi. "Bölgenin iyiliği için eski düşmanlıkları bitirme zamanı" diyen Pompeo, ABD'nin "Suriye'den son İran postalı da çıkana kadar" ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca ABD'nin Suriye'ye "barış ve istikrarı" getirmek için çabalarını artıracağını da belirtti.

ABD'nin İran'a karşı "Ortadoğu Stratejik İttifakı"nı oluşturduğunu ifade eden Pompeo, bu ittifak içerisinde Körfez ülkeleriyle birlikte Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğunu aktardı. İran konusunda İsrail'e de güvence veren Pompeo, ABD'nin, İsrail'in "İran rejiminin agresif maceraperestliğine karşı kendisini savunacak" askeri kapasitenin olduğundan emin olacağını belirtti.

dpa,AFP/DÇÜ,HT

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