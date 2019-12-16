 Pompeo′dan Özil′in Uygur paylaşımına destek | DÜNYA | DW | 18.12.2019

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DÜNYA

Pompeo'dan Özil'in Uygur paylaşımına destek

Arsenal'de oynayan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabında Çin'in Uygurlara uyguladığı baskıyı eleştirmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan destek geldi.

Türkei Istanbul Demonstration für Özil Äußerung zu Uiguren (Getty Images/AFP/O. Kose)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygurlara uyguladığı baskıyı sosyal medya hesabında yayınlandığı mesajla eleştiren futbolcu Mesut Özil'e destek verdi.

Pompeo Twitter aracılığıyla salı günü yaptığı açıklamada, "Çin Komünist Partisi'nin propaganda medyası Mesut Özil ve Arsenal'in bu sezonki bütün maçlarını sansürleyebilir ancak gerçekler her zaman kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Çin'i insan haklarını ihlal etmekle suçlayan Mike Pompeo mesajında, "Çin Komünist Partisi Uygurlar ve diğer dini inançlara mensup olanlara yönelik insan hakları ihlallerini gizleyemez" diye yazdı.

Özil'in mesajı

Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil 13 Aralık'ta Instagram hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, Çin'deki Müslüman Uygurlara baskı uygulandığını yazmış, "Kur’anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor" sözleriyle Müslüman devletleri bu uygulamalara tepki vermemekle eleştirmişti.

Bunun üzerine Çin devlet televizyonu CCTV, Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'in Manchester City ile oynadığı maçı yayınlamamıştı.Çin Dışişleri Bakanlağı da Özil'in konu hakkında yanlış bilgi sahibi olduğunu ileri sürmüştü.

Çin'de yaklaşık bir milyon Uygur'un "Eğitim" gerekçesiyle zorla kamplarda tutuldukları belirtiliyor.

dpa,DW/TY,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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