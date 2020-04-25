Pompeo: Virüsün kaynağı Çin'deki bir laboratuvar

ABD'de Başkan Donald Trump'tan sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını dile getirdi.

ABC News'te yayınlanan "Bu Hafta" programına katılan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Sanırım Çin'in dünyayı enfekte etme ve standartların altında laboratuvarlar işletme geçmişi olduğunu tüm dünya hatırlayacaktır. Çin, dünyayı laboratuvarlarındaki başarısızlıkların sonucu olan virüslere ilk kez maruz bırakmıyor" dedi.

Koronavirüsün de Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair "muazzam" deliller olduğunu belirten Pompeo, bu kanıtların ne olduğu konusunda bilgi vermedi ancak "ciddi sayıda" olduğunu sözlerine ekledi.

"Hesabını soracağız"

Çin Komünist Partisi'nin ülkede olan bitenin tüm dünya tarafından öğrenilmemesi için elinden geleni yaptığını ve bu doğrultuda Çin'deki gazeteci ve doktorların susturulduğunu iddia eden Pompeo, Pekin yönetiminin bu tutumunun ABD'de on binlerce, küresel ölçekteyse yüz binlerce insanın hayatına mal olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, "Başkan Trump bu konuda çok açık. Sorumlu olanlardan hesabını soracağız" diye ekledi.

Koronavirüsün söz konusu laborotuvardan "kasten mi, yoksa kazara mı" yayıldığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Pompeo, Çin'deki laboratuvarlara ABD'den ya da Dünya Sağlık Örgütü'nden ekiplerin girmesine izin verilmediği için bu soruya net bir cevap veremediklerini ifade etti.

Trump da kanıt sunmamıştı

ABD Başkanı Trump da 1 Mayıs'taki açıklamasında, salgının kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu iddia etmişti. Ancak Trump nasıl bu sonuca vardığına dair sorulan soruyu "Bunu size söyleyemem. Bunu size söyleme iznim yok" diye yanıtlamıştı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise salgının kaynağının ne olduğunu hâlen araştırdıklarını ancak virüsün insan eliyle üretilmiş gibi görünmediğini belirtmişti.

Bilim insanları, koronavirüsün büyük ihtimalle, Vuhan'da egzotik hayvan etlerinin satıldığı bir pazardan yayıldığına inanıyor. Virüsün hayvandan insana geçişinin bu pazarda gerçekleştiği düşünülüyor.

DW/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe