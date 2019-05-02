 Pompeo: Venezuela′ya askeri müdahale olası | DÜNYA | DW | 01.05.2019

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DÜNYA

Pompeo: Venezuela'ya askeri müdahale olası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'daki krizi kontrol altına almak için askeri müdahaleyi olasılık dahilinde gördüğünü söyledi.

USA l Mike Pompeo kündigt Maßnahmen für Venezuela an (Getty Images/C. Somodevilla)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'daki krizi kontrol altına almak için askeri harekat düzenleme ihtimali ile ilgili olarak Fox News televizyonuna verdiği demeçte "Başkan çok net ve inanılmaz tutarlıdır. Askeri harekat olasıdır. Gereken bu olursa, ABD bunu yapacaktır" dedi.

Pompeo öte yandan, ABD'nin "barışçıl bir iktidar değişiminden" yana olduğunu, Devlet Başkanı Maduro'nun görevden ayrılıp yapılacak yeni seçimlerle ülkenin yeni liderini seçmesini tercih edeceklerini söyledi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise CNN'e verdiği mülakatta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Venezuela'da artan tansiyon hakkında görüşeceğini söyledi.

Venezuela Caracas Guaido & Lopez Rede vor Anhängern

Muhalif lider Juan Guaido

Ayaklanma çağrısı

Öte yandan Venezuela'da tansiyon giderek yükseliyor. Salı günü başkent Caracas'ta 2017'de ev hapsine alınan siyasi aktivist Leopoldo Lopez ile birlikte sokağa çıkan muhalif lider Juan Guaido, kendine destek veren ağır silahlı askerlerle birlikte Venezuela'nın anayasasını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise askeri liderlerle görüştüğünü ve "tam bağlılık" niteliğindeki desteklerini aldığını söylemişti. Maduro ayrıca "darbe girişiminin" başarısız olduğunu ve ayaklanmadan sorumlu olanların "cezai takibata" uğrayacağını bildirdi.

Guaido'nun ayaklanma çağrısı uluslararası alanda da yankı bulmuş, ABD dahil birçok ülke desteğini yinelerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "darbe girişimini kınadığını" açıklamıştı. Guaido, geçen ocak ayında yaptığı çıkışın ardından ABD dahil 50'den fazla ülke tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınmıştı.

AFP, Reuters/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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