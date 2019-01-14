Pompeo ve Suudi Veliaht Prens Yemen konusunda anlaştı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Pompeo ve Veliaht Prensin Yemen'deki askeri operasyonların azaltılmasının önemi konusunda ve Birleşmiş Milletler (UN) kapsamında sorunun çözümü için anlaştıkları bildirildi.

Riyad'daki ABD Büyükelçiliği hesabından görüşme sonrası paylaşılan Twitter mesajında "Yemen konusunda, özellikle ateşkes ve Hudeyde'de yeniden konuşlandırma olmak üzere, gerginliğin azaltılması ve İsveç anlaşmasına bağlılık konularında uzlaşıldı" denildi.

Yemen'de üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki merkezi hükümet ile İran destekli Şii Husi milisleri, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında stratejik öneme sahip Hudeyde kentinde ateşkes için 13 Aralık'ta İsveç'te yapılan görüşmeler çerçevesinde varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Pompeo Riyad'ı Amman, Kahire, Abu Dabi ve Doha'yı da ieçeren kapsamlı bir bölge turu kapsamında ziyaret ediyor. Görüşme sonrasında Pompeo'nun bir cenazeye katılmak için Ortadoğu turunu kısa keserek ABD'ye döneceği bildirildi.

Kaşıkçı gerginliği

İki ülke arasındaki ilişkiler Kaşıkçı cinayetinden sonra ABD Senatosu’nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarıyı kabul etmesinin ardından zor bir döneme girmişti.

Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Başkonsolosluğu'na girerken görülmüştü. Washington Post yazarı olan gazetecinin konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceği iddialarını uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmişti.

Cesedi halen bulunamayan Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da açılan davada beş Suudi yetkilinin idamı isteniyor. Riyad yönetimi, cinayetin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği iddialarını ise reddediyor. Cinayetin ardından Krallık uluslararası toplumun yoğun baskısı ile karşı karşıya kaldı.

AFP, Reuters, DW/SSB,GA

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