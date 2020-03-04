Pompeo: Türkiye’ye tüm destek seçenekleri değerlendiriliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib’deki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında Esad rejimi, Rusya ve İran’ın, düzenledikleri saldırılarla İdlib’de çoğunluğu Müslüman olan yüz binlerce sivile zarar verdiğine vurgu yapan Bakan Pompeo, Rusya’ya 2018’de Türkiye ile varılan Soçi Anlaşması’na geri dönmesi ve ateşkesi sağlaması çağrısında bulundu.

Pompeo ayrıca Türk hükümetinin ABD’den bazı taleplerde bulunduğunu belirterek “Şu an tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Bakanlığımız, Savunma Bakanlığı ekibi ile birlikte bölgedeki şiddetin azaltılması, huzurun artması ve bu büyük insani krizin durdurulmasının en iyi yolunu araştırıyor” şeklinde konuştu.

Craft ve Jeffrey'nin Türkiye ziyareti

Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını hatırlatan Pompeo, “Büyükelçi Craft ve Büyükelçi Jeffrey, şu an İdlib’de ve Türkiye’nin güneyindeki insani krizi azaltmak için Amerikan ve Avrupa kaynaklarını nasıl bir araya getirebileceklerini görmek amacıyla çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Türkiye kendini savunma hakkına sahip”

ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca Washington'ın NATO ortağı Türkiye’nin, “Esad, Ruslar ve İranlılar tarafından Suriye içinde oluşturulan riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna” inandıklarını kaydetti.

DW/AÜ,HS

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