Pompeo: Türkiye ile S-400 konusunda ilerleme kaydedeceğimizden eminim

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füze savunma sistemlerinden dolayı Ankara ve Washington arasındaki gerilimde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan yatıştırma işareti geldi.

NATO'nun kuruluşunun 70'nci yıldönümü kutlamaları için Washington'da bulunan Pompeo, "ABD ve Türkiye'nin yakın bir biçimde çalışmasının büyük fırsatlar yaratacağını" söyledi.

NATO dışişleri bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pompeo, "Türk Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile dün uzun ve iyi bir görüşme gerçekleştirdim ve bir ilerleme kaydedeceğimizden eminim" ifadesini kullandı.

Washington, Ankara'nın S-400 füzelerini alması durumunda F-35 savaş uçaklarının güvenliğinin tehlikeye atılacağı ve radara yakalanması güç bu yeni nesil savaş uçaklarının Rusya karşısında zayıf düşeceği gerekçesiyle teslimata karşı çıkıyor.

Çavuşoğlu'ndan müttefiklik vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin teklif ettiği Patriot füze sistemleri ile ilgili görüşmelerin ve pazarlıkların sürdüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Partiot alma konusunda istekli olduğunu ve bu isteğinin son 10 yıldır devam ettiğini belirtirken, bugüne kadar ABD yönetiminin Türkiye'nin hava savunması konusundaki kaygılarını giderecek adımlar atmamasından dolayı Ankara'nın Rusya ile S-400'ler anlaşmasına yöneldiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı bir soru üzerine S-400'lerin artık müzakere malzemesi olamayacağını çünkü Rusya ile anlaşmanın çoktan yapıldığını söyledi, bundan sonraki aşamada ek olarak ABD'nin tekliflerini değerlendireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor" ifadesini kullandı.

Washington'ın S-400'lerden dolayı F-35 savaş uçaklarının teslimatına karşı çıkması ve Türkiye'yi programdan çıkarma ihtimaline karşı da konuşan Çavuşoğlu, bu kaygıları gidermek için ABD ile ortak çalışma grubu kurma teklifini de yineledi.

"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması üretimi yavaşlatır"

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim sürecini nasıl etkileyeceğine dair ABD Savunma Bakanlığı da Perşembe günü bir açıklama yaptı.

Pentagon'da F-35 programını yürüten Amiral Mathias Winter, ABD Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komitesi'nin oturumunda yaptığı konuşmada hâlihazırda tüm F-35 parçalarının yüzde 6 ila 7'lik bir kısmını üreten Türkiye'nin programdan çıkarılmasının, gelecek iki yıl içinde 50 ila 75 kadar daha az uçak üretilmesi anlamına geldiğini söyledi.

F-35 program şefi, böyle bir olasılığın gerçekleşmesi durumunda "İlk 45 ila 90 gün içerisinde bu parçaların üç üretim noktasına ulaştırılması konusunda yavaşlama ya da duraksama görülür" ifadesini kullandı.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Charlie Summers da Arizona eyaletindeki Luke Havva Üssü'nde Türk pilotların eğitiminin devam ettiğini söyledi.

Ek olarak Türkiye için Luke Hava Üssü'ne gönderilmesi planlanan iki yeni F-35 uçağının ilkinin bugün teslim edildiği bildirildi. Bu ay içinde bir F-35'in daha üsse konuşlandırılması planlanırken, üste Türkiye'ye ait uçak sayısı üçe çıktı.

DW,rtr/ÇÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe