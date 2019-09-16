 Pompeo: Suudilerin kendini savunma hakkı var | DÜNYA | DW | 19.09.2019

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DÜNYA

Pompeo: Suudilerin kendini savunma hakkı var

Petrol rafinerilerine saldırının ardından Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudilerin kendini savunma hakkını desteklediklerini ve İran’ın "tehditkar" tutumunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD, Tahran’ın iddiaları reddetmesine rağmen, Suudi Arabistan'daki petrol rafinesine yönelik saldırılarda İran’ı suçlamayı sürdürüyor. Saldırıların ardından Cidde'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’ın “kendini savunma hakkı olduğunu” söyledi. Pompeo, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ülkenin petrol tesislerine yönelik "benzeri görülmemiş saldırıyı" ele aldıklarını belirterek, "ABD, Suudi Arabistan'ın yanındadır ve kendini savunma hakkını desteklemektedir" ifadesini kullandı. Pompeo, İran rejiminin "tehditkar tutumuna" müsamaha gösterilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Pompeo, Suudi Arabistan ziyaretinin başlangıcında gazetecilere yaptığı açıklamada da, "Suudiler saldırıya uğrayan bir ulus. Bu onların toprağında gerçekleşti. Bu doğrudan onlara yönelik bir savaş eylemiydi" demişti.

ABD öncülüğünde uluslararası koalisyon

Pompeo, Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirliklerinde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Seyid el Nahyan ile görüşecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan’ın müttefikleri arasında yer alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri de, petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD öncülüğünde Ortadoğu'daki deniz yollarını korumak için oluşturulan koalisyona katılacağını açıkladı. Koalisyona Suudi Arabistan, Bahreyn, Avustralya ve Birleşik Krallık da katılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı, Yemen’deki İran destekli Husi milisleri üstlenmişti. Ancak ABD ve Suudi Arabistan saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor.

Saudi-Arabien | Nach Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien (Reuters/H. I. Mohammed)

Yanmış SİHA ve füze parçaları basın mensuplarına gösterildi

“18 SİHA ve yedi seyir füzesi atıldı

Suudi Arabistan ordusunun sözcüsü Turki el Malki, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında da İran’a yönelik suçlamalarını sürdürdü. Basın mensuplarına yanmış SİHA ve seyir füzesi parçalarını gösteren el Malki, saldırının kuzeyden yapıldığına dair bir video da izlettirdi. Yemen, Suudi Arabistan’ın güneyinde bulunuyor. El Malki, saldırının 18 SİHA ve yedi seyir füzesi ile gerçekleştirildiğini, üç füzenin hedefe ulaşmadığını söyledi. El Malki, 700 kilometre menzili bulunan seyir füzelerinin Yemen’den atılmış olamayacağını da sözlerine ekledi.

İran suçlamaları reddediyor

İran ise Suudi Arabistan’a yönelik saldırıdan sorumlu oldukları yönündeki suçlamaları reddediyor.  Tahran, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları ağırlaştıracağına dair açıklamasına da tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların sivil halkı etkileyeceğini belirterek, "Bu ekonomik terörizm, yasa dışı ve insanlık dışı" dedi.

İran, Washington'a gönderdiği resmi bir mektupla da, Suudi Arabistan'ın kamuya ait iki büyük petrol rafinerisine saldırılarla bağlantısının olmadığını iletmişti. "İran'ın saldırılarda hiç bir rolü bulunmuyor" ifadesinin yer aldığı yazıda ABD'nin İran'a yönelik suçlamaları da kınanmıştı.

AP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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