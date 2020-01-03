 Pompeo Süleymani′nin öldürülmesini savundu | DÜNYA | DW | 05.01.2020

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DÜNYA

Pompeo Süleymani'nin öldürülmesini savundu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesini savundu. Pompeo dünyanın bugün daha güvenli bir yer olduğunu söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'a yönelik hava operasyonunda öldürülmesinin yankıları sürüyor. Diplomasi trafiği yoğunlaşırken, ABD'den de art arda açıklamalar geliyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesini savundu. Pompeo toplanan istihbaratın Süleymani'ye karşı eylemde bulunmamanın daha büyük risk yaratacağını ortaya koyduğunu söyledi.

ABD'deki ABC kanalına bir söyleşi veren Pompeo dünyanın bugün daha güvenli bir yer olduğunu kaydetti. Pompeo İranlı liderlerin mesajı açık bir şekilde aldıklarından emin olduğunu belirtti.

Pompeo: İran'a yeter dedik

Pompeo "İran rejimine "yeter" dedik. Hem vekil güçleri kullanıp hem de vatanınızın güvenli olmasını bekleyemezsiniz. İran İslam Cumhuriyeti'nden bu tehdide neden olan karar vericilere karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD’li Bakan İranlı yetkililer ile temas halinde olup olmadığını söylemedi. Pompeo ABD saldırısının hukuka uygun olduğunu savundu. Trump yönetiminin Kongre'ye bu hafta gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşmüştü. Pompeo Twitter'daki açıklamasında Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede İran rejiminin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı koyulmasının önemini tekrarladığını söyledi.

Trump'tan sert açıklamalar

Uluslararası diplomasi trafiği devam ediyor, ancak ABD Başkanı Donald Trump bugün ABD-İran arasındaki tansiyonu daha da arttıracak açıklamalarda bulundu. Trump İran'ı Amerikan hedeflerine saldırması halinde İran'da belirlenen 52 hedefin "çok hızlı ve sert" bir şekilde vurulacağını söyledi.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

Reuters / SSB, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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