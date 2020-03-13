 Pompeo: Rusya’nın Suriye’de Türk askerlerini öldürdüğüne inanıyoruz | DÜNYA | DW | 18.03.2020

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DÜNYA

Pompeo: Rusya’nın Suriye’de Türk askerlerini öldürdüğüne inanıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonları sırasında "onlarca Türk askerini" öldürdüğüne inandıklarını söyledi. Pompeo "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" dedi.

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ABD, İdlib'de geçen ay Türk askerlerinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili ilk kez doğrudan Rusya'yı suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Rusya'nın askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askeri personelini öldürdüğüne inanıyoruz ve NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi desteklemek, İdlib ve Suriye'deki şiddeti daha kapsamlı bir şekilde sona erdirmek için ek önlemler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Pompeo Türk askerlerinin nerede veya hangi olayda öldürüldüğünü ise belirtmedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Suriye'de daha önceden ilan edilen ateşkesi bozduğu suçlamasıyla Suriye Savunma Bakanı Ali Eyüb'e yönelik yeni yaptırım kararı alındığını da açıkladı. Pompeo, "Eyüb'ün Aralık 2019'dan itibaren kasıtlı eylemlerle ateşkesin yürürlükte kalmasını engellediği" suçlamasında bulundu.

Ankara Esad rejimini suçlamıştı

Ankara, Şubat ayında 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısının Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlendiğini bildirmişti. Saldırı Rusya destekli Suriye hükümet güçlerinin İdlib’in kontrolünü ele geçirmek için silahlı muhaliflere karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında gerçekleşmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin, askerlerinin İdlib vilayetindeki koordinatları konusunda Rus ordusuna bilgi vermediğini açıklamıştı.

Türkiye'nin verdiği bilgilere göre Türk askerlerinin saldırının gerçekleştirildiği bölgede bulunmaması gerektiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, Suriye ordusunun topçu ateşinde hayatını kaybeden Türk askerlerinin "teröristler"in arasında bulunduğunu kaydetmişti. Rusya ve Suriye hükümeti, silahlı muhalifleri "terörist" olarak nitelendiriyor.

İdlib’de çok sayıda Türk askerinin saldırılarda hayatını kaybetmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında gerginliğin tırmanması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, iki lider İdlib'de ateşkesin yürürlüğe girmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Reuters / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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