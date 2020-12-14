Pompeo: Rusya Akdeniz'de ayrılık tohumları ekiyor

ABD Dışişleri Bakanı, ABD'yi Akdeniz'de oyun oynamakla suçlayan Rus mevkidaşı Lavrov'a yanıt verdi. Pompeo, Rusya'yı Akdeniz'de kaos ve ayrılık tohumları ekmeye çalışmakla suçladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'yı "Akdeniz'de istikrarı tehdit etmek" ve bölge ülkelerine "kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ekmek"le suçladı.
Görevi 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un "ABD'yi bölgede siyasi oyunlar peşinde koşmakla" suçladığına işaret ederek "Akdeniz'de Rus etkisi" başlıklı bir açıklama yayımladı.
Lavrov'un "olguları bir kez daha yanlış algıladığını ve tarihi yeniden yazmaya kalkıştığını" savunan Pompeo, Moskova'nın Libya, Yunanistan ve Suriye'deki eylemlerini eleştirdi.
ABD'nin Libya'da ülkenin güvenliğini sağlayacak ve Libya halkının ekonomik ve insani ihtiyaçlarını karşılayacak bir hükümet kurulmasını desteklediğini ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler ile işbirliği yaptığını kaydeden Pompeo, "Rusya ise Akdeniz'in iç siyasetini zayıflatıyor, Suriye'nin zalim diktatörüne destek veriyor ve Libya'da paralı askerleriyle çatışmaları kızıştırıyor. Burada oyun oynayan kim?" sorusunu yöneltti.
Pompeo Rusya'yı Suriye'de Esad rejimine destek vererek bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirmek, insani krize ve nüfusun yarısının yerinden olmasına yol açmakla, Yunanistan'da da Ortodoksların dini meselelerine karışmakla suçladı. Açıklamada çoğu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları bulunan zengin Rusların Kıbrıs ve Malta üzerinden milyarlarca dolar para akladığı, bu ülkelerin iç piyasalarını alt üst ettiği ve yolsuzluğu artırdığı belirtildi.
Pompeo ayrıca Rusya'yı "dezenformasyon yaymak, ulusal egemenliği zayıflatmak ve bölgedeki ülkelerde kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ekmek üzere çeşitli teknikler kullanarak Akdeniz'de istikrarı tehdit etmekle" suçladı.
AFP/BK,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Doğu Akdeniz gerginliği sebebiyle savunma bütçesini artırma yoluna giden Yunanistan, gelecek yıl için 2,5 milyar euro askeri harcama yapmayı planlıyor. Bu meblağ, 2020'deki harcamanın beş misline tekabül ediyor.
AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması kararını ABD ile eşgüdüm içinde hayata geçireceğini duyurması Türkiye’nin Doğu-Batı ikilemini yine gündeme taşıdı. Uzmanlara göre Ankara bu çelişkiye reformlarla yanıt vermeli.
AB zirvesinden Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıktı. Yaptırımların kapsamının genişletilmesi ise Mart’ta gündeme gelecek.
NATO toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun karşılıklı suçlamalarda bulunmasıyla tartışma çıktığı, başka müttefiklerin de Türkiye'ye karşı tavır aldığı bildirildi.