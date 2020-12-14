 Pompeo: Rusya Akdeniz′de ayrılık tohumları ekiyor | DÜNYA | DW | 15.12.2020

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DÜNYA

Pompeo: Rusya Akdeniz'de ayrılık tohumları ekiyor

ABD Dışişleri Bakanı, ABD'yi Akdeniz'de oyun oynamakla suçlayan Rus mevkidaşı Lavrov'a yanıt verdi. Pompeo, Rusya'yı Akdeniz'de kaos ve ayrılık tohumları ekmeye çalışmakla suçladı.

Rusya ve ABD dışişleri bakanları Lavrov ve Pompeo 2019'da Washington'da.

Rusya ve ABD dışişleri bakanları Lavrov ve Pompeo 2019'da Washington'da.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'yı "Akdeniz'de istikrarı tehdit etmek" ve bölge ülkelerine "kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ekmek"le suçladı.

Görevi 20 Ocak'ta Joe Biden'a devredecek Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un "ABD'yi bölgede siyasi oyunlar peşinde koşmakla" suçladığına işaret ederek "Akdeniz'de Rus etkisi" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Lavrov'un "olguları bir kez daha yanlış algıladığını ve tarihi yeniden yazmaya kalkıştığını" savunan Pompeo, Moskova'nın Libya, Yunanistan ve Suriye'deki eylemlerini eleştirdi.

"Akdeniz'in iç siyasetini zayıflatıyor"

ABD'nin Libya'da ülkenin güvenliğini sağlayacak ve Libya halkının ekonomik ve insani ihtiyaçlarını karşılayacak bir hükümet kurulmasını desteklediğini ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler ile işbirliği yaptığını kaydeden Pompeo, "Rusya ise Akdeniz'in iç siyasetini zayıflatıyor, Suriye'nin zalim diktatörüne destek veriyor ve Libya'da paralı askerleriyle çatışmaları kızıştırıyor. Burada oyun oynayan kim?" sorusunu yöneltti.

Pompeo Rusya'yı Suriye'de Esad rejimine destek vererek bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirmek, insani krize ve nüfusun yarısının yerinden olmasına yol açmakla, Yunanistan'da da Ortodoksların dini meselelerine karışmakla suçladı. Açıklamada çoğu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları bulunan zengin Rusların Kıbrıs ve Malta üzerinden milyarlarca dolar para akladığı, bu ülkelerin iç piyasalarını alt üst ettiği ve yolsuzluğu artırdığı belirtildi.

Pompeo ayrıca Rusya'yı "dezenformasyon yaymak, ulusal egemenliği zayıflatmak ve bölgedeki ülkelerde kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ekmek üzere çeşitli teknikler kullanarak Akdeniz'de istikrarı tehdit etmekle" suçladı.

AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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