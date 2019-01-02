Pompeo: Kürtlerin katledilmemesi ABD'nin görevinin parçası

ABD, Suriye'de Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki Kürtleri "katletmemesini" güvence altına almak için Ankara ile görüştüğünü duyurdu.

Amerikan haber kanalı Newsmax TV'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türklerin Kürtleri katletmemesini sağlamanın önemi, Suriye'deki dini azınlıkların korunması. Tüm bunlar hâlâ ABD'nin görevlerinin bir parçası" diye konuştu.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Twitter üzerinden duyurduğu Suriye'den çekilme planının gerçekleşeceğini de aktardı. Ancak Pompeo çekilme takvimine ilişkin bir bilgi vermedi.

Mike Pompeo

Trump da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den "bir süre sonra" çıkacağını ve birlikler çekilirken Suriyeli Kürt milislere desteğin devam edeceğini söylemişti.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'nin de bünyesinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) başta olmak üzere IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor.

ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarında 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile SDG, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.

Pompeo: Erdoğan'la çalışmamız gereken çok alan var

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilere ilişkin "ABD için olumlu sonuçlar ele elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Türk yönetimiyle birlikte çalışmamız gereken birçok alan var" diye konuştu.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Suriye Özel Temsilcisi Jim Jeffrey'in gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

AFP/ÖA,GA

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