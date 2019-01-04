Pompeo: Erdoğan Kürtlerin korunması için güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı. Pompeo Erbil'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Washington'ın IŞİD'le savaşan müttefiklerini koruma konusunda güvence verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli Kürtler konusunda güvence verdiğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin planlandığı şekilde yürürlükte olduğunu belirten Pompeo, "Bizimle birlikte savaşanların korunmasını sağlamak için elimizden gelen herşeyi yapmamız büyük önem taşıyor. Erdoğan taahhütlerde bulundu. O da bunu anlıyor" diye konuştu.

"Türkiye'ye yönelik terör tehdidini kabul ediyoruz"

Türkiye'nin YPG kaynaklı güvenlik endişelerine de değinen Pompeo, "Erdoğan teröristlerin yaşamsal bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Türkiye'ye yönelik teröristlerden kaynaklı bir tehdit bulunduğunu kabul ediyoruz ve bu konuda çok destekleyici bir tutum içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın haftasonunda yaptığı açıklamada Suriye'deki Kürtlerin korunması için güvence verilmesini istemesi Ankara'da sert tepkiye yol açmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolton'ın ifadelerini "Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" diye eleştirmiş, Salı günü Ankara'yı ziyaret eden Bolton'a randevu vermemişti.

"Irak'a desteğimiz devam edecek"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Erbil'den önce gittiği başkent Bağdat'taki temaslarında da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusundaki güvenlik endişelerini yatıştırmaya yönelik mesajlar verdi. ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki yükümlülüklerine bağlı kalmayı sürdüreceğini vurgulayan Pompeo, "Irak'ın yeni hükümetinin tüm Irak halkına istikrar, güvenlik ve refah getirme çabalarını destekliyoruz" diye konuştu.

Ortadoğu tutuna dün Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaretle başlayan Pompeo, Irak'ın ardından Mısır'a geçti. Pompeo'nın ziyaretinin diğer duraklarını Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt oluşturacak.

AFP/BK,HT

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